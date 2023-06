Fußballturnier der Grundschulen 250 Kinder spielten um den Sieg

(wS/si) Siegen 15.06.2023 | Beim 17. Fußball-Turnier der Grundschulen im Kreis Siegen-Wittgenstein ging es jetzt wieder rund: 250 Kinder der 3. und 4. Klassen aus insgesamt 19 Schulen spielten im Hofbachstadion in Geisweid um den Sieg.

Im Finale der Jungen-Teams standen sich die Grundschule auf dem Hubenfeld und die Grundschule Feudingen gegenüber. Die Grundschule auf dem Hubenfeld ging als Sieger aus dem Wettkampf hervor. Die Katholische Grundschule Rudersdorf und die Stahlberg-Grundschule Müsen trafen im Finale der Mädchen-Teams aufeinander. Die Katholische Grundschule Rudersdorf belegte den ersten Platz. Die beiden Siegerteams vertreten den Kreis Siegen-Wittgenstein am 19. Juni 2023 in der Endrunde der Nordrhein-Westfalen Young Stars in Hagen.

Organisiert wurde das Fußballturnier der Grundschulen vom Schulamt des Kreises Siegen- Wittgenstein. Um die Durchführung kümmerte sich Schulsportberater Bernd Krämer.

Unterstützt wurde er dabei durch zwei angehende Sporthelfer vom Gymnasium am Löhrtor. Das Fußballturnier der Grundschulen wird ebenfalls jedes Jahr durch den Fußballkreis Siegen-Wittgenstein unterstützt, der auch dieses Mal die Siegerteams und besten Torschützinnen und Torschützen mit Sachspenden und Pokalen belohnte. Zudem sorgte die Jugendabteilung des VfL Klafeld-Geisweid für die Verpflegung der Kinder und Eltern.

GS auf dem Hubenfeld – Kreismeister Jungen Grundschulturnier Fußball 2023

(links hinten Sportlehrer Günter Borr / rechts hinten Schulsportberater Bernd Krämer)

KGS Rudersdorf – Kreismeister Mädchen Grundschulturnier Fußball 2023