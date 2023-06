Grundschul-Teilstandort Niederlaasphe: Holzfiguren für mehr Sicherheit

(wS/bl) Bad Laasphe 15.06.2023 | Im Rahmen der Offenen Ganztagsbetreuung in Niederlaasphe konnten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Betreuerinnen Holzfiguren entwerfen und an der Rainstraße aufstellen – aus einem besonderen Grund.

„Gerade die augenblickliche Situation in Niederlaasphe ist, auf Grund der Baustelle an der B62, sehr angespannt und oft chaotisch. Gerade für unsere Kinder ist der Weg zur Schule oder in den Kindergarten, aber auch in der Freizeit, sehr gefährlich. Vielleicht tragen die Holzfiguren ein wenig dazu bei, dass die Autofahrer mehr auf die Kinder achten“ so Betreuerin Gabi Limper, welche auch Anwohnerin in Niederlaasphe ist. Durch die Sperrung der B62 zwischen Ortsmitte und Bad Laasphe fahren viele Autos und LKW durch die Ortschaft von Bad Laasphe. Gerade hohe und lange Fahrzeuge können hier zur Gefahr für Kinder werden, die schnell übersehen werden.

„Es gab viel zu tun: Vom Schleifen über das Aussägen bis hin zum endgültigen Bemalen der Figuren. Alle fanden diese Aktion sehr gut, damit mehr Achtsamkeit entsteht“ so Gabi Limper weiter. Die bunten Figuren wurden im Rahmen des schulischen Budgets und in Absprache mit dem Schulträger erstellt und sollen auch über die Sperrung der B62 hinaus für ein vorsichtiges Fahren in Niederlaasphe aufmerksam machen.



Kinder der OGS Niederlaasphe haben gemeinsam mit Betreuerinnen eine Figur an der Niederlaaspher Kirche aufgestellt.