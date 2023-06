Herausragende Sportlerinnen und Sportler in Siegen gesucht: Vorschläge bis zum 31. August möglich

(wS/res) Siegen 21.06.2023 | Nach der coronabedingten Pause findet in diesem Jahr erstmals seit 2020 wieder die Würdigung herausragender sportlichen Leistungen von Siegener Sportlerinnen und Sportlern in Form einer besonderen Veranstaltung statt. Hierzu lädt die Stadt Siegen am Freitag, 22. September 2023, in die Weißtalhalle in Kaan-Marienborn ein. Noch bis zum 31. August können mögliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgeschlagen werden, die sich im Zeitraum ab 2020 qualifiziert haben.

Zur Ehrung gemeldet werden können Sportlerinnen und Sportler, die eine Top3-Platzierung bei der Landesmeisterschaft NRW, eine Top10-Platzierung bei einer Deutschen Meisterschaft oder an einer Internationalen Meisterschaft (Europa-/Weltmeisterschaft) oder Olympia teilgenommen haben bzw. an vergleichbaren Veranstaltungen. Weitere Voraussetzung ist ein Wohnsitz in Siegen oder die Mitgliedschaft in einem Siegener Sportverein, wenn der Sportler oder die Sportlerin nicht in Siegen wohnt.

Aus der städtischen Homepage sind die genauen Voraussetzungen unter https://www.siegen.de/sportlerehrung nachzulesen. Das Online-Formular „Sportlerehrung – Vorschläge zur Ehrung für die Jahre 2020 bis 2023“ ist erreichbar über https://www.serviceportal-siegen.de sowie über die Startseite der städtischen Homepage https://www.siegen.de. Per E-Mail an sport@siegen.de kann aber auch ein formloser Vorschlag mit den notwendigen Angaben gesendet werden oder postalisch direkt an die Sport- und Bäderabteilung der Stadt Siegen, Kornmarkt 20, 57072 Siegen.

