Kreuztaler Künstlerin Christina Zacharias begeistert mit ihrer Vielfältigkeit

(wS/red) Kreuztal 13.06.2023 | Christina Zacharias, eine talentierte Künstlerin aus Nordrhein-Westfalen, hat mit ihrem breiten Spektrum an Werken die Aufmerksamkeit von Kunstliebhabern auf sich gezogen. Geboren im Jahr 1962, begann Zacharias im Jahr 2009, sich für Kunst zu interessieren, und schuf ihr erstes Gemälde. Es war jedoch erst um das Jahr 2013 herum, als sie so richtig durchstartete.

Die Werke von Christina Zacharias sind von einer Vielfalt geprägt, die die Entwicklung der Künstlerin im Laufe der Zeit widerspiegelt. Ihre Anfänge liegen in der abstrakten Kunst, doch im Laufe der Zeit hat sie sich auch der Landschaftsmalerei zugewandt und malt je nach Stimmung gerne Landschaftsbilder. Sie verwendet dabei verschiedene Techniken, darunter Acrylfarben, Kohlestifte und Pinsel sowie ihre eigenen Finger.

Eines ihrer Gemälde fand seinen Weg nach Amerika, hauptsächlich über private Kontakte, die auf die Künstlerin Christina Zacharias aufmerksam wurden. Die erste Ausstellung von Zacharias fand im August 2018 im Rathaus Kreuztal statt, bei der über 20 ihrer Werke präsentiert wurden.

Christina arbeitet oft an mehreren Werken gleichzeitig, und es kann mehrere Monate dauern, bis ein Gemälde genau so ist, wie sie es sich vorgestellt hat. Der Schaffensprozess entwickelt sich während der Arbeit weiter und nimmt Form an. Obwohl sie meistens zu Hause in ihren eigenen vier Wänden malt, ist Zacharias auch an einer Zusammenarbeit mit anderen Kunstinteressierten interessiert, um gemeinsam Kunst zu schaffen.

Bei ihrer Arbeit legt sie besonderen Wert darauf, nur hochwertige Farben und Materialien zu verwenden. Die Leinwände, auf denen sie ihre Werke zum Leben erweckt, bestehen aus erstklassiger Qualität.

Christina Zacharias widmet sich verschiedenen Genres und Stilen, darunter Mandalas, Engelenergie, Kraft- und Heilbilder, abstrakte Kunst, Landschaftsmalerei, florale Kunst, Fluid Painting und vieles mehr. Wer mit der Künstlerin in Kontakt treten möchte, kann sie über Instagram oder Facebook erreichen.

Die beeindruckenden Werke von Christina Zacharias zeugen von ihrer künstlerischen Begabung und ihrem Engagement für die Vielfalt der Kunst. Ihre Leidenschaft und ihr Streben nach Weiterentwicklung machen sie zu einer Künstlerin, die man im Auge behalten sollte.

Neben ihrer Leidenschaft für Kunst interessiert sich Zacharias auch sehr für Kräuterkunde.

Werke von Christina Zacharias

Wer mehr über die Kreuztaler Malerin erfahren möchte findet sie auch auf Facebook unter https://www.facebook.com/christina.zacharias.10

Eine eigene Homepage ist in Planung