Mehr als 1000 Jahre Erfahrung im AWO-Schuldienst

(wS/awo) Siegen 14.06.2023 | Gut 1000 Jahre Dienstzeiten in der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen hatten sich kürzlich in Tommis Restaurant an der Eiserfelder Straße (Hotel Siegboot) versammelt. 45 meist ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der heutigen „Schulen der Arbeiterwohlfahrt im Kreis Siegen-Wittgenstein“ waren bei Kaiserwetter im Sommergarten zusammen gekommen. Zumeist 20, 30 oder gar mehr als 40 Jahre hatten sie an der Schule Am Sonnenhang Netphen, der Hans-Reinhardt-Schule Siegen und ihren Vorgängereinrichtungen gearbeitet. Ute Ley zum Beispiel hat als junge Erzieherin bereits 1963 in den ersten Tagesstätten am Oberen Schloß und in der Birlenbacher Straße, im früher selbstständigen Geisweid, sonderpädagogische Pionierarbeit geleistet. Christel Toporowicz war seit 1968 an der von Hans Reinhardt gegründeten Tagesbildungsstätte für Behinderte am Rosterberg dabei. Zwar nicht anwesend, doch mit im Mittelpunkt des Ehemaligentreffens stand Kollegin Lieselotte Stötzel, die kürzlich bei guter Gesundheit das 100. Lebensjahr vollendet hatte. Auch einige noch aktive Lehrerinnen und Lehrer waren zum Treffen gekommen, um an den langjährigen Erfahrungen der „Ehemaligen“ teilzuhaben.

Lange war es der Wunsch der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen, sich nach vielen Jahren mal wieder zu sehen, alte kollegiale Erlebnisse auszutauschen und die mitgebrachten fast schon historischen Fotos zu sichten. Im gemütlichen Ambiente des Sommergartens gelang dies prächtig. In einer Phase der Stille wurde auch der in den letzten Jahren verstorbenen Kolleginnen gedacht, die vielleicht gerne beim Treffen noch dabei gewesen wären.

Mit kühlen oder warmen Getränken und in kleineren Gruppen klang das Ehemaligentreffen aus. Dem Organisationsteam wurde die Bitte auf den Weg gegeben, doch in absehbarer Zeit zu einem weiteren Treffen einzuladen. Denn längst nicht alle Erinnerungen konnten in den vier Stunden der diesjährigen Zusammenkunft ausgetauscht werden.

Beim gemeinsamen Treffen wurden einige Erinnerung aus den letzten Jahren geteilt.