Siegen feiert am Samstag, 17. Juni kulturelle Vielfalt beim „Freundschaftsfest“

(wS/si) Siegen 09.06.2023 | Zur 37. Ausgabe des Siegener Freundschaftsfestes laden der Integrationsrat und die Universitätsstadt Siegen in den Park am Oberen Schloss ein. Knapp 50 Vereine, Initiativen und Organisationen aus über 20 Nationen präsentieren sich am Samstag, 17. Juni 2023, unter dem Motto „Integration (er)leben“ mit kulinarischen Spezialitäten, umfangreichen Informationen und einem unterhaltsamen Bühnenprogramm.

„In Siegen leben Menschen aus knapp 140 Ländern“, erklärt Torsten Büker, Integrationsbeauftragter der Stadt Siegen, „Unser traditionelles Freundschaftsfest bietet

als Ort der Begegnung allen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, die kulturelle Vielfalt Siegens zu erleben und sich über das ehrenamtliche Engagement der zahlreichen Vereine zu informieren“.

Los geht es um 14.00 Uhr mit der Begrüßung durch die stellvertretende Bürgermeisterin Angela Jung und die Vorsitzende des Integrationsrates Hanan Tahmaz. Das anschließende Bühnenprogramm setzt mit Musik, Tanz und Gesang auf abwechslungsreiche Unterhaltung. Als musikalischen Höhepunkt präsentiert in diesem Jahr KulturSiegen um 19.00 Uhr ein Konzert des Transorient Orchestra. Für die kleinen Gäste ist auch bestens gesorgt: Neben einer Hüpfburg bietet die Jugendförderung der Stadt Siegen und der Stadtjugendring Siegen e.V. verschiedene Spiele für Kinder und Jugendliche an.

Um sicherzustellen, dass auch hörgeschädigte Menschen das Freundschaftsfest vollständig erleben und an den Informationen teilhaben können, wird in diesem Jahr erstmalig ein Lotsenservice angeboten. Dafür wird von 14.00 bis 17.00 Uhr eine Gebärdensprachdolmetscherin zur Verfügung stehen.

Für das Siegerlandmuseum ist das Freundschaftsfest der Startschuss der Zusammenarbeit mit der Siegerländer Einwanderungsgesellschaft. Im Forschungsprojekt „Fremde – Heimat.

Migrationsgeschichte über Objekte erleben“ werden gemeinsam Gegenstände und Geschichten über Einwanderung ins Siegerland gesammelt und anschließend anlässlich des 800. Siegener Stadtjubiläums in der Ausstellung „Siegen. Fremde. Heimat“ präsentiert.

Wer ist wann aus dem Ausland ins Siegerland gekommen? Was für Erfahrungen haben die Menschen gemacht und machen sie weiterhin? Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich dazu eingeladen, ihre Erlebnisse und Sichtweisen per QR-Code einzureichen und so in die Ausstellung einfließen zu lassen. Impulse liefern sogenannte Frage-Antwort-Stühle im Schlosspark. Der Eintritt ins Siegerlandmuseum ist an diesem Tag für alle kostenfrei.

Hinweis für alle Autofahrerinnen und -fahrer: Der Parkplatz „Hasengarten“ am Oberen Schloss ist am 17. Juni ganztägig gesperrt. Durch Auf- und Abbautätigkeiten kann es außerdem an diesem Tag in den Straßen rund um den Schlosspark zu verkehrsbedingten Störungen kommen.



Bürgermeister Steffen Mues, Torsten Büker, Integrationsbeauftragter der Stadt Siegen, sowie Vertreterinnen und Vertreter des Integrationsrates und der interkulturellen Organisationen freuen sich auf die 37. Ausgabe des Siegener Freundschaftsfestes. (Foto: Stadt Siegen)