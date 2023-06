Siegen: Unfall auf der L562 – 76-jährige Fahrerin verletzt

(wS/red) Siegen, 03.06.2023 | Gegen 20:50 Uhr ereignete sich auf der L562 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Fahrerin verletzt wurde. Ein 22-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die HTS-Abfahrt in Richtung Siegen. Am Ende der Abfahrt entschied er sich, von der rechten auf die linke Spur zu wechseln. Dabei übersah er jedoch die 76-jährige Fahrerin, die mit ihrem Ford von der Freudenberger Straße ebenfalls in Richtung Siegen unterwegs war.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch die 76-Jährige von ihrer Fahrspur nach links abkam und mit voller Wucht gegen einen Brückenpfeiler prallte. Umgehend nach dem Unfall trafen Rettungskräfte am Unfallort ein und kümmerten sich um die verletzte Fahrerin. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, um dort weitere medizinische Versorgung zu erhalten.

Der 22-jährige Unfallverursacher konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme in seinem PKW fortsetzen. Der PKW der 76-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

