STADTRADELN-Fest als Highlight: Spaß und Action rund ums Fahrrad

(wS/si) Siegen 28.06.2023 | Rekordjahr beim STADTRADELN in Siegen-Wittgenstein – 1.000 Radler mehr und siebenmal häufiger um die Erde geradelt

Das dritte STADTRADELN im Kreis Siegen-Wittgenstein ist mit einem Rekordergebnis zu Ende gegangen. Drei Wochen lang ging es darum, möglichst viele Kilometer klimaschonend mit dem Fahrrad statt mit dem PKW zurückzulegen. 3.002 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre geradelten Kilometer in der App des STADTRADELN-Veranstalters aufgezeichnet oder nachgetragen – letztes Jahr waren es 1.989 aktive Radlerinnen und Radler. Das entspricht einer Steigerung von unglaublichen 50 Prozent! Und auch die gemeinsam erradelten Kilometer sind herausragend: Fast 700.000 – exakt 698.300. Das bedeutet auch: Jeder einzelne Teilnehmer ist im Durchschnitt in diesem Jahr eine längere Strecke geradelt als im letzten. Waren es 2022 im Schnitt rund 200 Kilometer pro Teilnehmer, sind es 2023 über 230.

„Im dritten Jahr können wir feststellen, dass das STADTRADELN in Siegen-Wittgenstein nicht nur angekommen, sondern fest etabliert ist“, freut sich Landrat Andreas Müller: „Das Fahrrad ist für viele inzwischen ein echtes Alltags-Fortbewegungsmittel. Durch den E-Bike-Boom sind auch die Berge in unserer herrlichen Mittelgebirgslandschaft keine wirklichen Hindernisse mehr. Die unglaublich große Resonanz auf das STADTRADELN macht das deutlich. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und besonders auch bei denen, die auch in Zukunft immer öfter mal das Auto stehen lassen und aufs Fahrrad steigen, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“

Hätte man die rund 700.000 STADTRADELN-Kilometer mit dem Auto zurückgelegt, wären rund 113 Tonnen CO 2 -Emissionen entstanden, die so vermieden werden konnten.

Auch die Zahl der STADTRADELN-Veranstaltungen war in diesem Jahr rekordverdächtig – insgesamt wurden 20 Touren in allen elf Städten und Gemeinden des Kreises angeboten. Ein besonderes Highlight war das STADTRADELN-Fest am 11. Juni am Alten Bahnhof in Deuz. Neben heißen Waffeln und kalten Getränken gab es auch Fahrrad-Akrobatik und Live-Musik.

Ergebnisse

3.002 Radlerinnen und Radler haben an der diesjährigen Aktion teilgenommen. Dabei ist Sabrina Six allen davongefahren. Die Radlerin aus Erndtebrück ist für das Team der Erndtebrücker Fahrrad Galerie angetreten und hat 2.327 Kilometer zurückgelegt – das entspricht in etwa der Strecke von Siegen bis Ankara. Sie war schon beim STADTRADELN 2022 Erstplatzierte bei den Damen, übertrifft diesmal aber auch den Herren, der am meisten geradelt ist, Oliver Prigge. Er ist für das Offene Team Hilchenbach angetreten und in drei Wochen 2.290 Kilometer geradelt. Aus Hilchenbach kommt auch der Zweitplatzierte: Jürgen Gaßmann vom Team Rothaarbiker-Hilchenbach. Er hat 2.058 Kilometer zurückgelegt. Platz 3 belegt der Vorjahressieger Frank Altgeld vom CVJM Büschergrund mit 1.863 Kilometern.

Christina Weide von der Praxis für Osteopathie und Naturheilkunde Erndtebrück hat 1.388 Kilometer zurückgelegt und belegt damit Rang 2 bei den Damen, gefolgt von Larissa Balzer vom MTB Laasphe e.V. mit 1.268 Kilometern.

Unter den Städten und Gemeinden des Kreises ist die einwohnerstärkste Stadt Siegen, wie auch im letzten Jahr, der Spitzenreiter – mit 216.448 Kilometern. Damit hat die Stadt ihren Vorjahreswert von 96.286 Kilometern mehr als verdoppelt. Mit 5,78 Kilometern pro Kopf hat die Stadt Hilchenbach die meisten Kilometer pro Einwohner erradelt – auch hier gab es eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr; Hilchenbach hatte auch da das Ranking angeführt, allerdings mit 3,97 Kilometern pro Einwohner.

Die erfolgreichste Schule war, wie auch schon im Vorjahr, das Gymnasium Stift Keppel in Hilchenbach. 141 Schülerinnen und Schüler haben für dieses Team zusammen 26.104 Kilometer zurückgelegt. Bei den „klassischen Teams“ liegt die Stadtverwaltung Siegen vorne, mit 23.428 Kilometern, die 71 Teammitglieder geradelt sind.

Pro Kopf hat das Team Strüche-Radler die meisten Kilometer zurückgelegt. Die drei Teammitglieder sind zusammen 2.517 Kilometer, oder 839 Kilometer pro Person geradelt.

Großes Gewinnspiel der Kreisverwaltung

Noch bis Freitag können sich STADTRADELN-Teilnehmer zum diesjährigen Gewinnspiel der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein anmelden. Wer im Aktionsraum an mindestens fünf Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren ist und sich das von seinem Arbeitgeber bescheinigen lässt, hat die Chance, einen Zuschuss von 3.500 Euro für den Kauf eines neuen E-Bikes zu gewinnen. Der Preisträger wird nach den Sommerferien bekannt gegeben. Mehr Informationen gibt es unter www.siegen-wittgenstein.de/stadtradeln.

STADTRADELN 2024

Stadtradeln ist eine bundesweite Aktion des Klimabündnisses. Die Grundidee von Stadtradeln ist es, drei Wochen lang einen besonderen Fokus auf das Radfahren zu legen – und damit einen Beitrag zur Verkehrswende zu leisten. In Siegen-Wittgenstein wird STADTRADELN vom Kreis und allen elf Städten und Gemeinden organisiert. Auch im kommenden Jahr wird Siegen-Wittgenstein wieder teilnehmen. Der genaue Zeitraum wird in Kürze festgelegt. Koordiniert wird die Teilnahme von der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität der Kreisverwaltung.

Das STADTRADELN-Fest des Kreises Siegen-Wittgenstein am Alten Bahnhof in Netphen-Deuz. Bei Live-Musik gab es kalte Getränke und Heißes vom Grill. Ein besonderes Highlight: zwei Shows des Fahrradakrobaten Steve Stergiadis. Fotos: Kreisverwaltung