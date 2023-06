TuS Ferndorf verbleibt in der Gruppe SüdWest der 3. Liga

Die Saison 2023/24 in der 3. Liga der Männer nimmt langsam Gestalt an. Die Spielekommission des Deutschen Handballbundes hat insgesamt vier Staffeln gebildet, von denen jede 16 Teams umfasst.

Die genauen Durchführungsbestimmungen werden noch in den entsprechenden Gremien abgestimmt und voraussichtlich nach der Sitzung der Spielkommission am 23./24. Juni veröffentlicht. Die Staffeltage werden am 4. Juli in einem digitalen Format stattfinden. Aktuell ist geplant, dass die neue Spielzeit am ersten Septemberwochenende beginnt.

So mancher wird gehofft haben, dass Ferndorf vielleicht doch der West-Gruppe zugeteilt würde, aber dem war nicht so. Es ist aber auch der geografischen Lage geschuldet, Ferndorf befindet sich nun mal kurz vor der Hessischen Landesgrenze und Baunatal und Melsungen hätten sicherlich auch nicht gedacht, dass sie der West-Gruppe zugeordnet werden.