15. Auflage der Altenseelbach Open des TV Altenseelbach garantiert wieder jede Menge Spannung an der Breitelbachstraße – Bewirtung durch TVA-Turnierteam an allen neun Spieltagen

(wS/nk) Neunkirchen 04.07.2023 | Altenseelbach. Während momentan die Stars der Szene an der legendären Church Road im englischen Wimbledon auf Rasen um die Grand Slam-Titel kämpfen, wird an der Breitelbachstraße in Altenseelbach die Anlage des Tennisvereins Altenseelbach auf Vordermann gebracht, die drei Sandplätze für die bereits 15. Altenseelbach Open präpariert. Dort, wo 2008 die grandiose Erfolgsgeschichte anlässlich des 25-jährigen Vereinsbestehens, auf Inititiave des 1. Vorsitzenden Werner Schönau und Sportwart Thorsten Seiler ihren Anfang genommen hatte, schwingen vom 14.-22. Juli wieder Akteure aus mindestens drei Bundesländern ihre Schläger.

1200 Euro Preisgeld in den insgesamt zehn Konkurrenzen (7 Herren/2 Damen und Mixed) hat der TVA ausgelobt. Damit bleiben die Altenseelbach Open das bestdotierte Leistungsklassen-Turnier im heimischen Kreisgebiet. In der Mixed-Konkurrenz, die vor zehn Jahren neu ins Turnier aufgenommen wurde, ist das meiste Preisgeld zu verdienen, 250 Euro winken hier dem Siegerpärchen. In allen anderen neun Turnierklassen bekommt der Sieger bzw. die Siegerin 100 Euro überreicht.

Im Vorjahr freute sich Turnierdirektor Thorsten Seiler über 103 Meldungen und erhofft sich einen ähnlichen Zuspruch in 2023. Bisher gibt es schon 70 Meldungen, die Anmeldung ist noch bis zum 11. Juli online unter www.mybigpoint.de möglich. Das Nenngeld im Einzel und in der Mixed-Klasse beträgt jeweils 30 Euro. Dafür sind mindestens zwei Spiele garantiert, da natürlich auch wieder Nebenrunden angeboten werden für Spieler, die in der 1. Runde als Verlierer vom Court gehen. Weitere Infos zum Turnier gibt es auf der Homepage des TVA unter www.tv-altenseelbach.de.

Höchstrangiger Spieler in der Herren A-Klasse ist bisher Emil Gmel (LK 4, TC RW Hagen), von den heimischen Akteuren hat Andreas Gonser (LK 11, TC RW Bad Laasphe) die beste Leistungsklassen-Einstufung.

Im Mixed zählt das Vorjahres-Nebenrunden- Siegerduo Eva-Elena Simon (LK 15, TV Altenseelbach) und Michael Mengel (LK 8, TC Dynamit Nobel) zu den Mitfavoriten um den Titelgewinn.

„Ich freue mich auf tolles Tennis und dass man wieder viele Leute in angenehmer Gesprächsatmosphäre trifft“, so Clubboss Werner Schönau, der nun schon über ein Vierteljahrhundert die Geschicke des 150 Mitglieder starken Vereins lenkt.

Auch Thorsten Seiler blickt dem Turniergeschehen optimistisch entgegegen. „Wir haben hier eine tolle Anlage, der Aufbau mit unserem großen Balkon und der fantastischen Sicht auf die Plätze ähnelt dem eines Stadions. Bei dieser tollen Stimmung kommt die Tennisgemeinde gerne jedes Jahr zusammen. Tennis hat gerade auch in der Corona-Zeit an Attraktivität gewonnen. Ich bin gespannt auf unseren eigenen Nachwuchs, in den wir in den letzten Jahren einiges investiert haben.“

Bei der Neuauflage des Turnierklassikers kooperieren die Altenseelbacher erneut mit dem befreundeten TV Eiserfeld, der auf der Schränke weitere Plätze zur Verfügung stellt. Dafür zeigt sich Seiler dem Vorstand des TVE sehr dankbar.

Zum letzten Mal in der Funktion des Bürgermeisters kam Schirmherr Dr. Bernhard Baumann zur Turnierpräsentation und wünschte Schönau und Seiler viel Erfolg bei der Ausrichtung des neuntätigen Turniers. „Ich bin froh, dass sich der TV Altenseelbach einer solchen Beliebheit erfreut. Der TVA mit seiner idyllisch gelegenen Anlage ist seit vielen Jahren ein gern gesehener Partner der Verwaltung.“

30 Helfer des TV Altenseelbach, darunter ein Kernteam aus zehn Leuten, sorgt an allen Tagen für die Bewirtung von Spielern und Besucher. Sie allesamt hoffen, dass Petrus sich abermals als Tennisfreund erweisen wird. Der Eintritt zu allen Spiel ist frei.

Die Siegerehrung ist für Samstag, 22. Juli, 19 Uhr geplant. Direkt im Anschluss findet die beliebte Players Party am und im Clubheim statt.

v.l.n.r.: Turnierdirektor und TV Altenseelbach-Sportwart Thorsten Seiler, Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann und TVA-Präsident Werner Schönau in Vorfreude auf die 15. Altenseelbach Open. Foto: Thorsten Wroben, TV Altenseelbach

