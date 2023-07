2. Zwischenbericht 15. Altenseelbach Open

(wS/red) Altenseelbach 21.07.2023 Der Finaltag der 15. Altenseelbach Open, der Samstag, 22. Juli, ab 8 Uhr auf der Tennisanlage des TV Altenseelbach an der Breitelbachstraße ausgetragen wird, verspricht eine Menge an Spannung und gutklassiges Tennis. In der Mixed-Konkurrenz setzte sich im Halbfinale die an Position vier gesetzte Paarung Eva-Elena Simon (LK 14, TV Altenseelbach)/Michael Mengel (LK 8, TC Dynamit Nobel) nach einem abwechslungsreichen Match mit 6:2, 3:6 und 10:4 gegen das an Nummer zwei gesetzte Duo Anna Winkeler-Döppeler (LK 8, TC Rahrbachtal) und Daniel Kolodziej (LK 10, TuS Ferndorf) durch. Im Finale treffen Simon/Mengel auf die Topfavoriten Caroline Wagner (LK 8, TV Eiserfeld) und Matthias Wagner (LK 5, TC Oberwerth Koblenz). Auf das siegreiche Mixed warten 250 Euro Preisgeld.

Ebenfalls bereits ins Endspiel eingezogen ist Herren 60-Titelverteidiger Henning Schneider (LK 9, TC GW Freudenberg), der im Seminale den an Nummer eins gesetzten Volker Schmidt (LK 8, TuS Ferndorf) mit 6:7, 6:1 und 10:5 bezwang. Die Siegerehrung ist für 19 Uhr geplant. Direkt im Anschluss findet die beliebte Players Party am und im Clubheim statt.

