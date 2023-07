Alle wichtigen Infos zur Hand: Neuauflage der Wanderkarte Kreuztal jetzt erhältlich

(wS/kr) Kreuztal 05.07.2023 | Alle Infos rund um das Wandern im Kreuztaler Stadtgebiet immer zur Hand – passgenau für den Wanderrucksack oder auch die Jackentasche: die beliebte Wanderkarte Kreuztal gibt es jetzt in der dritten Auflage.

Notwendige Ergänzungen wie z.B. die Eröffnung des Quellenweges in Osthelden und des Historischen Haubergspfades in Fellinghausen sowie zwei Veränderungen des Streckenverlaufs am Kindelsbergpfad machten eine Aktualisierung des Kartenmaterials dringend erforderlich.

Dank intensiver Mitarbeit der örtlichen SGV-Abteilungen liegt nun eine dem aktuellsten Stand angepasste Kartengrundlage im Maßstab von 1:25.000 für alle Wanderbeigeisterten vor, die sich in Form und Gestaltung am Layout der Wanderdestination Rothaarsteig orientiert.

Die einheitliche farbliche Darstellung der Wegeverläufe und Höhenlinien erleichtert die Nutzung. Die Wegezeichen sind so abgebildet, wie sie in der Natur zu finden sind, um Verwechslungen auszuschließen. Zur präzisen Positionsbestimmung ist die Wanderkarte zusätzlich mit dem UTM-Koordinatensystem versehen, das für die meisten Wanderer unter Berücksichtigung der zunehmenden Nutzung von GPS-Geräten nicht mehr wegzudenken ist. Hersteller der Karte ist der M&R-Verlag in Gotha.

Die Rückseite der Karte erhielt dank Heimatpflegerin Katrin Stein aus Ferndorf eine komplette Überarbeitung ihres Layouts. Eindrucksvolle Bilder prägnanter Orte und Plätze im Stadtgebiet, die sich – mit Nummern versehen – auch in einer eingelassenen kleineren Version der Wanderkarte übersichtlich dargestellt finden lassen, geben jetzt einen ersten Eindruck der Highlights entlang der Wanderrouten und machen Lust auf Mehr.

Alle wichtigen Informationen sind nun auf einen Blick nachzulesen – weitere Detailinformationen können bei Bedarf u.a. über die städtische Internetseite abgerufen werden.

Die Vertreterinnen und Vertreter der örtlichen SGV-Abteilungen, Katrin Stein und Tourismusstellenleiter Michael Häusig sind sehr zufrieden mit der Neuauflage der Wanderkarte, die neben der Wanderbegleitbroschüre („Tipps zur Wanderkarte Kreuztal“) auch als Grundlage für die Entwicklung weiterer touristischer Angebote dient. Weitere Themenwanderwege im Rahmen des Rundwanderwegekonzepts im Littfe- und Heestal sind bereits in Planung.

Die Kreuztaler Wanderkarte ist zum Preis von 6,00 Euro ab sofort beim Bürgeramt der Stadt Kreuztal, im hiesigen Buchhandel und bei den SGV-Abteilungen erhältlich.

Auf dem Foto, von links nach rechts: Dirk Irle (SGV Ferndorf/Kreuztal), Martin Gruner und Heide Gruner (beide SGV Krombach), Dr. Wieland Klein und Friedrich Klein (beide SGV Ferndorf/Kreuztal), Bernd Dreute (SGV Kredenbach/Lohe), Katrin Stein (Heimatpflegerin Ferndorf), Michael Häusig (Tourismus Stadt Kreuztal), Doris Schumacher (SGV Littfeld), Hans-Erich Trapp (SGV Kredenbach/Lohe), Arndt Müller (SGV Ferndorf/Kreuztal), Stefan Loos und Friedo Völkel.

