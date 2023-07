Aufruf an alle Fußballbegeisterten: Tag des Mädchenfußballs in der Winterbach-Arena Dahlbruch

(wS/fch) Hilchenbach 17.07.2023 | In Kooperation mit dem Fußballkreis Siegen-Wittgenstein findet in Verbindung mit den Hilchenbacher Ferienspielen am Freitag, dem 28. Juli in der Winterbach-Arena Dahlbruch (Heimat des FC Hilchenbach) ein Tag des Mädchenfußball statt.

Der Veranstalter freut sich sehr auf und bedankt sich für weitere Anmeldungen!

Ebenso freuen wir uns über jeden Überraschungsgast, der sich nicht über das Portal angemeldet hat.

Mehr inkl. Anmeldemöglichkeit über den nachstehenden Link: Tag des Mädchenfußballs – kjb-angebote.de