Blechschaden nach Verkehrsunfall in Unglinghausen

(wS/red) Netphen-Unglinghausen 11.07.2023 – Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstag in Unglinghausen entstand erheblicher Sachschaden an zwei Fahrzeugen. Der 58-jährige Fahrer eines Transporters plante in der Ortsmitte von Unglinghausen eine Wende und signalisierte dies durch das Setzen seines linken Blinkers.

Um den Wendekreis zu vergrößern, lenkte er seinen Wagen leicht nach rechts. Der nachfolgende VW-Fahrer übersah jedoch das Blinksignal und entschied sich zum Überholen. In diesem Moment zog der Transporterfahrer nach links, um die geplante Wende einzuleiten. Dadurch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Dennoch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Genauere Angaben zur Höhe des Schadens wurden bisher nicht gemacht.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

