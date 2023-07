Bürgerverein Flammersbach freut sich über Spende

(wS/bg) Wilnsdorf-Flammersbach 01.07.2023 | Anlässlich der „Spendenaktion 2023 für Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement im Ehrenamt“, hat die Jury des Familienunternehmens der Krombacher Brauerei bei einer Vielzahl von Bewerbern, einhundert Institutionen ausgewählt und auch den Bürgerverein Flammersbach e.V. mit einem Betrag in Höhe von 2.500 Euro ausgezeichnet.

Mit dem Geld möchte der Verein den Ausbau der „Alten Schule“ zu einer generationsübergreifenden Bürgerbegegnungsstätte in den vereinseigenen Räumlichkeiten fortsetzen.

So steht im August der Tausch zweier Fenster und der Einbau einer neuen Tür an. Daher freut sich der Verein sehr über die erfolgte Spendenunterstützung, die genau zum richtigen Zeitpunkt ankommt und in der Form eines symbolischen Schecks durch Tom Köster als Repräsentant der Brauerei an Ludger Neef als Vereinsvorsitzenden in Anwesenheit weiterer Vorstands- und Vereinsmitglieder am 30. Juni 2003 vor Ort überreicht wurde.

In den zurückliegenden Jahren 2020 bis 2022 konnte schon einiges im Erdgeschoss realisiert werden. Vereinsmitglieder hatten in rund 800 Arbeitsstunden den Saal im Erdgeschoss (ehemalige Klassenzimmer und zuletzt Unterbringungseinrichtung von Flüchtlingen) völlig neugestaltet. U.a. wurde in diesem Zuge eine moderne Küche mit Theke integriert.

Nach gut einem Jahr Betrieb hat sich der Bürgersaal als beliebter Treffpunkt etabliert und steht für die Vereinsveranstaltungen (Schulkaffee, Bürgertreff, traditionelles Läuten), als auch zur Vermietung zur Verfügung.

Weitere Informationen unter: www.buergerverein-flammersbach.de

Fotos: Bürgerverein Flammersbach e.V.

