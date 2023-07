Burbach sucht Projekte für den Heimat-Preis 2023: Bewerbungen können bis zum 22.09.2023 eingereicht werden

(wS/red) Burbach 19.07.2023 | Der amerikanische Autor Tad Williams schrieb einmal: „Mache niemals einen Platz zu deinem Zuhause. Richte dir eine Heimat in deinem Kopf ein. Du wirst finden, was du benötigst, es zu möblieren – Erinnerungen, Freunde denen du vertrauen kannst, die Liebe zum Lernen und andere Dinge. So trägst du sie stets mit dir, wohin du auch reist.“ Angesichts der globalen Fluchtbewegungen des vergangenen Jahrzehnts und mit Blick auf den nunmehr eineinhalb Jahre währenden Ukraine-Krieg mitten in Europa erscheint dieser Rat einerseits weise; andererseits werden jene, die vertrieben wurden und unfreiwillig heimatlos geworden sind, diese Idee mehrheitlich wohl als unzureichende Alternative empfinden. Heimat ist eben nicht nur ein Gefühl, sondern konkret und zumeist ortsgebunden. Sie zu hegen und zu pflegen, erhält in Zeiten wie diesen eine besondere Bedeutung. Mit dem Burbacher Heimat-Preis 2023 möchte die Gemeinde daher erneut Projekte und Maßnahmen unterstützen, die Burbach und seine Dörfer zu einem Zuhause machen oder das bewahren, was sie als Heimat ausmachen.

Gefördert wird der Heimat-Preis erneut vom Land Nordrhein-Westfalen. „Heimat folgt keinen vorgegebenen Pfaden, sondern entwickelt sich durch die Menschen, die sie prägen. Das macht Heimat extrem abwechslungsreich und oft auch überraschend. Nordrhein-Westfalen hat eine ausgezeichnete Heimat – und viele wunderbare Menschen, die sie aktiv gestalten wollen. Wie sehr das Ehrenamt den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichert, ist in der Pandemie noch einmal besonders sichtbar geworden. Mich beeindruckt sehr, wie mit hoher Einsatzbereitschaft und Kreativität vielerorts auch in schwierigen Zeiten die Heimat lebendig gehalten wurde“, sagte Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, anlässlich der Vergabe des Landes-Heimatpreises 2022.

In Burbach wurden zuletzt zwei Projekte mit dem Burbacher Heimat-Preis 2022 ausgezeichnet. Zum einen die neu im Heimatverein Alte Vogtei Burbach gegründete Aktionsgruppe „Schmiedejungs“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Wissen um eine traditionelle Handwerkskunst zu erhalten und praktisch anzuwenden. Zum anderen wurde das gemeinsame Engagement des Heimatvereins Würgendorf und der Ev.-ref. Kirchengemeinde bei der Weiterentwicklung der Würgendorfer Wehrkirche zu einer medialen Kirche (Mediaki) gewürdigt. Beide Projekte wurden im Vorjahr jeweils mit 2.500 Euro unterstützt.

Bewerben können sich Gruppen, Vereine, Organisationen, Initiativen und lose Zusammenschlüsse von Menschen sowie Einzelpersonen, die an Projekten arbeiten, die

• einen Beitrag zur Erhaltung von Traditionen sowie zur Pflege des Brauchtums leisten,

• sich durch Nachhaltigkeit auszeichnen und auch längerfristig angelegt sind,

• zur Bewahrung und Stärkung der lokalen bzw. der regionalen Identität dienen,

• einen Beitrag zur Bewahrung und Stärkung der Verwurzelung von Menschen in der Gemeinde Burbach leisten oder

• zur Bewahrung und Stärkung der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes der Menschen in der Gemeinde Burbach dienen und

• im Jahr 2023 abgeschlossen oder umsetzungsreif geplant worden sind.

In der Gemeinde Burbach stehen für solche Projekte wieder Preisgelder in Höhe von insgesamt 5.000 Euro zur Verfügung. Die Gesamtsumme kann auf maximal drei Preisträger aufgeteilt werden. Über die abschließende Preisvergabe entscheidet der Ausschuss für Umwelt, Klima und Dorfentwicklung.

Bis zum 22.09.2023 können Bewerbungen schriftlich eingereicht werden an

Gemeinde Burbach

Büro Bürgermeister

z.Hd. Tim Lehmann

Eicher Weg 13

57299 Burbach

oder bevorzugt per E-Mail an t.lehmann@burbach-siegerland.de. Die Bewerbung sollte eine kurze Projektbeschreibung (idealerweise inklusive anschaulicher Fotos, Skizzen oder Plänen) sowie eine Begründung enthalten, warum sich gerade diese Maßnahme in besonderer Weise um das Thema Heimat verdient macht bzw. gemacht hat.

Der Burbacher Heimat-Preis wird zum vierten Mal ausgelobt, gefördert wird er vom Land Nordrhein-Westfalen. Foto: Land Nordrhein-Westfalen

