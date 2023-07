Der kleine Germane und SV Germania Salchendorf präsentieren: Wüstefeld Rockt Open Air am Samstag, 12. August

(wS/red) Netphen 01.07.2023 | Auch in 2023 wird der Jugendförderverein „Der kleine Germane“ und der SV Germania Salchendorf wieder ein Großevent am Sportplatz in Salchendorf veranstalten.

Der Jugendförderverein unterstützt seit vielen Jahren die verschiedenen Jugend-Abteilungen des SV Germania Salchendorf.

Das Event „Wüstefeld Rockt Open Air“ findet am Samstag, 12. August, statt. Einlass ist ab 19 Uhr, der Beginn um 20 Uhr.

Die Veranstaltung wird musikalisch von der Band UnArt und dem DJ Team von DJ Hammer begleitet. Für das leibliche Wohl erhält der „Der kleine Germane“ Unterstützung durch den Keiler Grill und die Irle Brauerei. Eine Karte kostet im Vorverkauf 10 Euro, 12 Euro an der Abendkasse. Vorverkaufsstellen sind das Pub Camelot in Siegen, Getränke Hoffmann in Deuz und die Tankstelle Seifert in Rudersdorf.

