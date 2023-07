Dieb flüchtet mit geklautem E-Bike aus Fahrradladen

(wS/ots) Siegen 27.07.2023 | Am gestrigen Mittwochmittag ist es in einem Fahrradgeschäft in der Leimbachstraße zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes gekommen.

Eine männliche Person habe gegen 13:05 Uhr den Verkaufsraum betreten. Als das Verkaufspersonal den Mann ansprach, ob man ihm behilflich sein könnte, habe er nur den Kopf geschüttelt. Anschließend setzte er sich in einem unbeobachteten Augenblick auf ein ausgestelltes E-Bike. Er fuhr im Verkaufsraum mit dem Rad los und verließ den Laden durch die Eingangstür. Ein Mitarbeiter des Ladens nahm leicht zeitversetzt mit einem weiteren E-Bike die Verfolgung auf.

Er verlor allerdings den Dieb im Bereich der Kreuzung Leimbachstraße/Koblenzer Straße (Klein’s Ecke) aus den Augen. Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden:

– Männliche Person

– ca. 180 – 185 cm groß

– kurze dunkle Haare

– grau-schwarze Hose

– grau-beigefarbenes T-Shirt

Bei dem entwendeten E-Bike handelt es sich um ein Fahrrad der Marke Riese & Müller, Modell Delite Mountain Rohloff. Die Rahmenfarbe ist mit urban grey matt (grau) angegeben.

Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier