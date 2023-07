Erstes Doppel Mixed Turnier in Littfeld begeistert trotz Regen

(wS/tv) Kreuztal 24.07.2023 | Am vergangenen Sonntag 23.07. fand in Littfeld das mit Spannung erwartete erste Doppel Mixed Turnier statt.

Trotz des unbeständigen Wetters ließen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht davon abhalten, ihre besten sportlichen Leistungen zu zeigen. Das Turnier wurde zu einem vollen Erfolg und sorgte für begeisterte Gesichter auf und neben dem Tennisplatz.

Ganze 18 Doppelpaarungen fanden sich bei dem Sportverein in Littfeld ein, um von früh morgens bis in den Abend hinein packende und anspruchsvolle Spiele zu absolvieren.

Pünktlich um 09:00 Uhr morgens starteten die ersten Matches, und der Enthusiasmus der Spielerinnen und Spieler ließ die anfänglichen Regenschauer beinahe in Vergessenheit geraten.

Das Wetter hat uns zunächst Sorgen bereitet, aber die Teilnehmer haben sich nicht beirren lassen.

Es war beeindruckend zu sehen, wie sie sich mit voller Leidenschaft und Hingabe ins Spiel gestürzt haben, trotz der widrigen Bedingungen", berichtet Turnierleiter Erik Süßmann.

Ein großer Dank gebührt den tatkräftigen Helfern Simon, Klaus und Martin, die am Grill, auf dem Platz oder hinter der Kamera geholfen haben. Die Spielerinnen und Spieler zeigten sich ebenfalls dankbar für die gelungene Organisation und den Zusammenhalt innerhalb der Sportgemeinschaft.

Das positive Resümee des ersten Doppel Mixed Turniers spornt den TV Hoffnung Littfeld an, weitere sportliche Höhepunkte zu planen. „Die Begeisterung und die Teilnahmebereitschaft waren überwältigend. Wir werden auf jeden Fall weitere Turniere planen, soweit es in unseren und den allgemeinen Turnierkalender passt, um die Leidenschaft für den Tennissport weiter zu fördern“, erklärt Erik Süßmann.

(Mariola Joschko und Erik Süßmann im Match)

(Mariola Joschko, TC Eintracht Dortmund und Turnierleiter Erik Süßmann, TV Hoffnung Littfeld im Gespräch vor dem Match)

(Erik Süßmann und Fabian Butler, wünschen sich beide Erfolg. Beide spielen für die Herrenmannschaften des TV Hoffnung Littfeld)

(Diane Blach, TV Hoffnung Littfeld fokussiert am Netz)

(Bestgesetztes Doppelpaar Pina Rustige, TV Watzenborn-Steinberg und Dennis Holzhauer, TC Buschhütten)