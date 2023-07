Fahrer kippt mit Traktor um – Feuerwehreinsatz in Netphen-Walpersdorf

(wS/red) Netphen 08.07.2023 | Am Samstag gegen 14 Uhr kam es in der Nähe der L719 zu einem Einsatz für die Feuerwehr, als ein Traktorfahrer mit seinem 5-Tonnen-Traktor zu nah an den Rand eines Gewässers geriet und das Fahrzeug umkippte.

Der Traktorfahrer war mit landwirtschaftlichen Arbeiten auf dem Feld beschäftigt, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und es in Richtung des Gewässers rutschte.

Die Feuerwehr wurde alarmiert, die schnell vor Ort eintraf und den Traktor gegen weiteres Abrutschen sicherte. Mithilfe einer Winde gelang es den Einsatzkräften, das umgekippte Fahrzeug wieder auf die Räder zu stellen und nach vorne wegzuziehen.

Die Feuerwehrleute kümmerten sich außerdem um die auslaufenden Betriebsstoffe und führten entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahr durch. Dank des schnellen Eingreifens und der professionellen Arbeit der Feuerwehr blieb die Umwelt weitgehend verschont.

Der Traktorfahrer hatte großes Glück, er konnte sich selbst aus seinem Trecker befreienen und blieb unverletzt.





Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

