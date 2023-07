HTS: Sperrung wegen Reinigungsarbeiten im Bühltunnel

Siegen Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt in der nächsten Woche die turnusmäßige Reinigung im Bühltunnel (B62) in Siegen durch.Dafür wird der Tunnel in der Nacht von Freitag (14.07.) auf Samstag (15.07.) in der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Siegtalstraße.

