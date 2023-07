Jubiläum Löschzug Netphen vom 11 bis 13.08.2023

(wS/red) Netphen 10.07.2023 | Der Löschzug Netphen steht vor einem bedeutsamen Ereignis: Vom 11. bis 13. August feiern sie ihr 100-jähriges Bestehen. In diesem Zusammenhang möchten sie der Öffentlichkeit ein spannendes Programm präsentieren.

Am 11. August beginnt das Jubiläumswochenende mit einer ökumenischen Andacht in der Peterskapelle. Anschließend findet im Festzelt am Gerätehaus ein Festkommers statt. Leider handelt es sich hierbei um eine nicht öffentliche Veranstaltung, bei der nur geladene Gäste willkommen sind. Dennoch wird das Fest mit einem beeindruckenden Zapfenstreich am Rathausplatz abgerundet.

Am 12. August erwartet die Besucher eine Blaulichtmeile, die sich vom Gerätehaus bis zum Sankt-Petersplatz erstreckt. Die Bahnhofstraße, Oranienstraße, Talstraße sowie der Rathausplatz werden zu einem belebten Zentrum der Festivitäten. Hier können die Gäste die Fahrzeuge und Ausrüstungen des Löschzugs bestaunen und mit den Feuerwehrleuten ins Gespräch kommen. Ein weiteres Highlight des Abends ist die Keilernacht im Festzelt am Gerätehaus, bei der die Band Belexes mit Livemusik für eine ausgelassene Stimmung sorgen wird.

Am 13. August findet der feierliche Abschluss des Jubiläumswochenendes statt. Beim Frühschoppen im Festzelt am Gerätehaus begleitet der Musikzug der Feuerwehr Netphen den gemütlichen Vormittag mit musikalischen Darbietungen.

Eintrittskarten für die Keilernacht können zum Preis von 5,00 € bei jedem Mitglied des Löschzugs erworben werden. Darüber hinaus sind die Tickets in verschiedenen Vorverkaufsstellen erhältlich. Interessierte können sie bei Genußvoll (Neumarkt 7), Juwelier Stettner (Neumarkt 11) sowie bei den Heimeligmachern (Neumarkt 13) erwerben. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Tickets im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Freitags in Netphen“ am 21.07., 28.07. und 04.08. zu erwerben.

Das Jubiläum des Löschzugs Netphen verspricht ein abwechslungsreiches Programm für Alt und Jung. Seien Sie dabei und feiern Sie mit der Feuerwehr dieses bedeutende Ereignis!

