MVZ des Klinikums Siegen übernimmt Nachfolge der Arztpraxis Wilfried Deiß und Silke Orthmann

(wS/ks) Siegen 05.07.2023 | MedCenter II des Klinikums Siegen wächst Die Zukunft der Arztpraxis Wilfried Deiß und Silke Orthmann an der Koblenzer Straße ist gesichert – seit dem 01. Juli 2023 übernimmt das dem Klinikum Siegen zugehörige MedCenter II den Kassensitz der Praxis und stellt somit auch zukünftig die hausärztliche Versorgung der Patienten sicher. Mit der Übernahme verstärkt zudem ab Juli Vojkan Mihajlovic, Facharzt für Innere Medizin, der zuvor im Klinikum Siegen in der Medizinischen Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie tätig war, das Team. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Wilfried Deiß noch mindestens bis Ende Juni 2024 in der Praxis tätig sein. Auch Silke Orthmann bleibt bis zum Ende dieses Jahres unverändert im Team. Zum Jahreswechsel soll das Ärzteteam noch ergänzt werden.

„Wir sind sehr dankbar und freuen uns sehr, dass die Praxis langfristig weiter existieren wird“, erklärt Wilfried Deiß. Zudem sei man froh darüber, dass das MFA-Team der Praxis unverändert für die Patienten da sein werde, so Deiß. Auch Daniel Feige, kaufmännischer Leiter des MedCenters freut sich über die reibungslose Übernahme der Praxis und die Zusammenarbeit mit dem Team. Bereits im vergangenen Jahr hatte das MedCenter II eine Praxis für Allgemeinmedizin in Weidenau übernommen und somit die Weiterführung der medizinischen Versorgung der Patienten sichergestellt: „Unser Ziel ist es, die Medizin der Region aktiv mitzuprägen und zur Aufrechterhaltung einer guten medizinischen Versorgung beizutragen“, erklärt Daniel Feige.

Die MedCenter GmbH umfasst neben einer Praxis für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie in der Siegener Oberstadt, Praxen für Kardiologie, für Orthopädie sowie für Neurologie und Psychiatrie am Standort in Weidenau auf dem Gelände des Klinikums Siegen. Zum MedCenter II gehören eine Praxis für Allgemeinmedizin direkt im Hauptgebäude des Klinikums sowie nun die neue Praxis für Allgemeinmedizin an der Koblenzer Straße.

Foto: Klinikum Siegen

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier