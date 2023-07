Neunkirchen: Wohngeld- und Rentenstelle sind innerhalb des Rathauses umgezogen

(wS/red) Neunkirchen 20.07.2023 | Wer einen staatlichen Zuschuss zur Miete benötigt, weil er nur über ein geringes Einkommen verfügt, erhält diesen in der Wohngeldstelle. Gleiches gilt für die Eigentümer:innen eines Eigenheims oder einer Eigentumswohnung. Sie erhalten dort einen Lastenzuschuss.

Bislang waren Wohngeld- und Rentenstelle der Gemeinde Neunkirchen räumlich in das Bürgerzentrum integriert. Nun ist der Umzug in die erste Etage des Rathauses erfolgt: Wer Fragen zur Wohngeldantragstellung hat oder Wohngeld beantragen möchte, findet die zuständigen Mitarbeiterinnen künftig in den Räumen 107 bis 109.

Hier die Raum- und Telefonnummern sowie der Zuständigkeitsbereich:

⦁ Sandra Ribbeck, Zimmer 107, Tel.: 107 (Wohngeld, Rente)

⦁ Jessica Schuster, Zimmer 108, Tel.: 128 (Wohngeld)

⦁ Stephanie Fries, Zimmer 108, Tel.: 108 (Wohngeld)

⦁ Christiane Heismann, Zimmer 109, Tel.: 109 (Wohngeld, Rente)

