Pflanzen im heimischen Garten erkunden: Gartenspaziergang der Biologischen Station am 20. Juli

(wS/red) Siegen 12.07.2023 | Die Biologische Station Siegen-Wittgenstein lädt am Donnerstag, 20. Juli 2023, von 16 Uhr bis 18:30 Uhr, zu einem Spaziergang in einen Garten in der Stürbergstraße in Siegen-Feuersbach ein. Warum bekommt eine Pflanze den Stempel „Un“-Kraut aufgedrückt? Weil sie im aufgeräumten Garten von selbst wächst und dabei den „Nutz“-Pflanzen in die Quere kommt? Alle Pflanzen und Kräuter sind in ein ausgewogenes Ökosystem eingepasst, in dem jede Art ihre Nische und Aufgabe hat. Daher sollte auch den „wilden“ Pflanzen ein Platz im Garten eingeräumt werden.

Die Brennnessel z.B. ist für manche Schmetterlingsraupen, wie die des Tagpfauenauges, eine unverzichtbare Futterpflanze. Darüber hinaus entwickelt sie Heilkräfte und ist eine schmackhafte Gemüse- und Teepflanze, aus deren Stängel sogar Fasern gewonnen werden können.

Ursula Siebel und Julia Herling von der Biologischen Station laden Interessierte auf einen Spaziergang in einen „wild gewordenen“ Garten in der Stürbergstraße ein, um verschiedene „Un“-Kräuter sowie deren Bedeutung und Nutzen kennenzulernen. Treffpunkt ist die Stürbergstraße 18, 57074 Siegen. Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich über den Online-Veranstaltungskalender unter www.biostation-siwi.de oder unter 02732 7677340.

