Sportgutschein für Erstklässler geht in die nächste Runde – 50er Marke soll geknackt werden

(wS/red) Siegen 13.07.2023 | Ab September werden wieder „Sportgutscheine für Erstklässler“ an verteilt. Seit 2019 besteht bereits die gemeinsame Aktion von Sportjugend Siegen- Wittgenstein und dem Kreisgesundheitsamt. Die Sportgutscheine ermöglichen es eine kostenfreie Jahresmitgliedschaft in einem der partizipierenden Sportvereine wahrzunehmen. Kinder, die ab September 2023 die Einschulungsuntersuchungen für das Schuljahr 2024/2025 besuchen, bekommen die Gutscheine dort überreicht.

„Wir freuen uns natürlich über jeden neuen Verein, der die Aktion unterstützen möchte. Es wäre toll, wenn wir dieses Jahr die 50er Marke knacken könnten. Aktuell sind es 42 Sportvereine, die mitmachen. Eine tolle Zahl, wenn wir bedenken, dass wir 2019 mit 24 Vereinen an den Start gegangen sind. Vor allem freuen wir uns aber, dass gerade Kinder, denen es bisher aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, am Vereinsleben teilzunehmen, den Einstieg erleichtert bekommen“, so Daniel Ruiz, Fachkraft für Kinder- und Jugendsportentwicklung bei der Sportjugend im Kreissportbund Siegen-Wittgenstein.

Falk Heinrichs, stellvertretender Vorsitzender des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein ergänzt: „Ich möchte den Einsatz unserer Sportverein herausheben, die bisher die Mitgliedsbeiträge aus eigenen Mitteln stemmen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mittelfristig einen Sponsor finden könnten, der dieses Engagement mit der Übernahme der Mitgliedsbeiträge unterstützen würde. Wenn wir uns anschauen, was für eine wichtige gesamtgesellschaftliche Arbeit in den Jugendabteilungen unserer Sportvereine geleistet wird, wäre dies, aus unserer Sicht, eine mehr als sinnvolle Investition“

Anmeldeschluss für den neuen Gutschein ist der 18.08.2023. Interessierte Vereine und Sponsoren erhalten weitere Informationen zu den Sportgutscheinen in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes Siegen-Wittgenstein unter der 0271/41115 oder unter ruiz@ksb- siwi.de.

Foto: KSB Siegen-Wittgenstein e.V.