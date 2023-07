Video: 19-jähriger nach Arbeitsunfall im Krankenhaus verstorben

>>>HIER GEHT ES MIT EINEM KLICK ZU DEM VIDEO<<<

(wS/ots) ( Update ) Kaan-Marienborn 18.07.2023 | Bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände an der Straße „In der Steinweise“ in Kaan-Marienborn ist am Dienstagvormittag (18. Juli 2023) ein 19-Jähriger tödlich verletzt worden.

Der junge Mann war gegen kurz nach 10 Uhr bei Rangierarbeiten von einem Traktor erfasst worden und hatte dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber aus Marburg brachte den Verletzten in eine Klinik nach Gießen. Dort verstarb der 19-Jährige am Nachmittag.

(wS/red) ( Erstmeldung ) Kaan-Marienborn 18.07.2023 | Um 10:10 Uhr ging bei der Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf ein, bei dem gemeldet wurde, dass ein 19-Jähriger bei Rangierarbeiten mit einem Traktor verletzt wurde. Sofort eilten der Rettungsdienst und die Feuerwehr zu der Einsatzstelle nach Kaan-Marienborn. Nachdem der Verletzte kurz durch den Notarzt untersucht wurde, entschied dieser umgehend, einen Rettungshubschrauber nachzualarmieren, da akute Lebensgefahr für den 19-Jährigen bestand. Der Verletzte wurde bis zum Eintreffen des Hubschraubers weiter notärztlich betreut. Anschließend wurde der verletzte Leiharbeiter mit dem Hubschrauber nach Gießen in eine Spezialklinik geflogen.

Die Kriminalpolizei sowie das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit ist nur bekannt, dass sich der Unfall wie folgt zugetragen haben soll: Ein 60-jähriger Mann war bei Rangierarbeiten mit einem knapp 11-Tonnen schweren Traktor beschäftigt. Beim Einfahren auf das Betriebsgelände übersah der Fahrer den 19-Jährigen und erfasste ihn, wodurch dieser lebensgefährlich verletzt wurde.

