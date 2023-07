Vollsperrung nach Frontalzusammenstoß auf der Achenbacher Straße

(wS/red) Siegen 30.07.2023 | Am Sonntag gegen 11 Uhr kam es auf der Achenbacher Straße zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKWs. Der Fahrer eines Renault war mit seinem Kleinwagen von Siegen in Richtung Achenbach unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Clio und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit einem ihm entgegenkommenden Ford Fiesta zusammen. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt.

Die beiden Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Zu dem genauen Verletzungsgrad und Alter der Beteiligten konnte die Polizei gegen 12:15 Uhr noch keine genauen Angaben machen. Die Achenbacher Straße musste in der Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Um die ausgelaufenen Betriebsmittel sowie den Brandschutz kümmerte sich die alarmierte Feuerwehr.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

