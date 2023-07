Wasserversorgung im Bereich Eicher Weg am 24.07. temporär eingestellt: Notwendige Baumaßnahme nach Rohrbruch von ca. 8 bis 15 Uhr

(wS/red) Burbach 20.07.2023 | Am Montag, 24.07.2023, muss die Wasserversorgung des Eicher Wegs und für Teile des Dahlhofwegs sowie der Straße „An der Burg“ temporär von ca. 8 Uhr bis voraussichtlich 15 Uhr eingestellt werden. Ursächlich ist ein Rohrbruch an der Ecke Eicher Weg/Dahlhofweg. Zur dringend notwendigen Behebung des Schadens und zum Einbau eines neuen Schieberkreuzes werden die Burbacher Gemeindewerke dort eine Baustelle einrichten.

Die Gemeindewerke Burbach empfehlen, sich für den oben genannten Zeitraum entsprechend des voraussichtlichen Bedarfs einen Wasservorrat in Gefäßen, Waschbecken oder Badewannen anzulegen. Die Betriebsleitung bittet darum, in dieser Zeit möglichst kein Wasser an der Hausleitung zu entnehmen, da sonst Luft in die jeweilige Hausanschlussleitung gelangen könnte.

Um nicht unabsichtlich in dem genannten Zeitraum Wasser zu entnehmen, wird empfohlen, den Hauptabsperrhahn vor dem Wasserzähler zu schließen. Diese vorbeugende Maßnahme gewährleistet die Vermeidung eines Eintrags gelöster Ablagerungsteilchen bzw. Luft in der hausinternen Wasserversorgung. Nach Ende der Versorgungsunterbrechung ist das Hauptabsperrventil vor dem Wasserzähler wieder zu öffnen.

Damit eventuell in der Hausinstallation vorhandene Luft entweichen kann, sollte die am höchsten gelegene Zapfstelle im Gebäude geöffnet werden. Dort sollte so lange Wasser entnommen werden, bis es klar aussieht. Keinesfalls sollte zuerst ein Druckspüler betätigt werden. Bei Nichtbeachten können Beeinträchtigungen an Geräten wie Filter, Boiler, Durchlauferhitzer, Waschmaschine, Geschirrspüler oder Druckspüler auftreten.

Rückfragen nimmt das Wasserwerk der Gemeinde Burbach unter Tel. (0 27 36) 45 68 oder mobil 01 62 – 13 88 763 entgegen.

