Zweiradunfall auf der A4 Abfahrt Gerlingen – Verletzter mit Hubschrauber ins Krankenhaus

(wS/red) Olpe, 02.07.2023 | Am heutigen Sonntag ereignete sich ein Unfall auf der A4 in Richtung Kreuztal. Ein Motorradfahrer befuhr die Autobahn und entschied sich, an der Abfahrt Wenden – Gerlingen die Autobahn zu verlassen. Leider unterschätzte der Fahrer der Kawasaki die Geschwindigkeit, und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. In der langgezogenen Rechtskurve geriet er nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Der Sturz führte zu schweren Verletzungen bei dem Biker. Nach dem Unfall wurde er von einem Notarzt und dem Rettungsdienst versorgt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen entschied man sich, den Verletzten mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus zu bringen.

Die Kawasaki Ninja, erlitt einen Totalschaden und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Unfallstelle an der Abfahrt Gerlingen musste vorübergehend vollständig gesperrt werden, um den Rettungseinsatz und die Bergung des Motorrads zu ermöglichen. Die Abfahrt wurde um 19:20 Uhr wieder freigegeben, sodass der Verkehr wieder ungehindert fließen kann.

