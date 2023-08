Aktionstag Wittgensteiner Miteinander findet am 09.09.2023 wieder statt

(wS/bb) Bad Berleburg 15.08.2023 | Am 09. September 2023 findet von 11:00 bis 17:00 Uhr der „Aktionstag Wittgensteiner Miteinander“ im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg statt. Alle interessierten Bürger*innen von jung bis alt sind herzlich eingeladen. Worum geht es?

Zahlreiche Organisationen und Selbsthilfegruppen beschäftigen sich in der Region Wittgenstein mit Fragen der Gesundheit, Inklusion und Barrierefreiheit. Darum haben sie gemeinsam den Aktionstag Wittgensteiner Miteinander geplant und im Jahr 2020 zum ersten Mal erfolgreich veranstaltet.

Es werden dieses Jahr wieder viele Aktionen zum Mitmachen angeboten: Man kann zum Beispiel „inklusives Bogenschießen“ auf dem Marktplatz draußen ausprobieren oder verschiedene Hilfsmittel an den Ständen im Bürgerhaus testen. Außerdem finden den ganzen Tag lang Workshops statt, beispielsweise „Erste-Hilfe-Training“, „Aroma- Therapie“ und „Deeskalations-Training“. Es gibt Vorträge rund um die Themen “Pflege“ und „Psychische Erkrankung“. Zum Thema „Umgang mit Stigmata“ wird ein Theaterstück aufgeführt. Die Aktionen bieten allen Interessierten die Möglichkeit, ganz neue Perspektiven zu entdecken. Für Essen und Trinken sowie Angebote für Kinder ist bestens gesorgt.

Der Eintritt ist kostenlos. Gebärden-Dolmetscherinnen sind dabei!