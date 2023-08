Aktuelle Nachrichten vom Wochenende aus dem Kreis Olpe

(wS/ots) Kreis Olpe 28.08.2023 | Bereich Finnentrop / Attendorn 33-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Finnentrop- Ein Alleinunfall einer 33-jährigen Autofahrerin hat sich am Freitag (25. August) gegen 21 Uhr auf der K 5 zwischen Heggen und Hülschotten ereignet. Dabei kam die Autofahrerin in einer Kurve von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses überschlug sich und kam auf einer Wiese auf dem Dach liegend zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Kradfahrer bei Unfall verletzt

Finnentrop: Am Freitag (25. August) ist ein 29-jähriger Motorradfahrer auf der Esloher Straße in Frettermühle gestürzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Kradfahrer die Straße in Richtung Lenhausen. In Höhe des Sägewerkes geriet er nach eigenen Angaben mit seinem Motorrad ins Rutschen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Folglich stürzte der 29-Jährige. Er verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Motorradfahrer gestürzt

Attendorn- Ein Motorradunfall eines 26-Jährigen hat sich am Samstag (26. August) gegen 15:15 Uhr auf der L 697 in Helden ereignet. Dabei befuhr der 26-Jährige mit seinem Krad die Landstraße in Richtung Attendorn. Der verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Finnentrop- Am heutigen Samstag (26.08.2023) kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Finnentrop-Deutmecke. Dort befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die Esloher Straße aus Richtung Fretter kommend in Fahrtrichtung Finnentrop. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf gerader Strecke in den Gegenverkehr. Dort touchierte er dann ein entgegenkommendes Motorrad, welches mit einem 54-jährigen Fahrer und dessen 14-jährigen Sozius besetzt war. Der Motorradfahrer konnte zwar einen Sturz verhindern, jedoch wurden beide Personen durch die Berührung leicht verletzt. Beide Personen kamen mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf circa 500 Euro.

Bereich Olpe / Wenden / Drolshagen

Diebstähle aus Fahrzeugen

Am Freitag (25. August) haben sich erneut im Stadtgebiet Olpe ebenso wie in Attendorn mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen ereignet.

In Olpe erstattete eine 19-Jährige Anzeige, da aus ihrem Pkw ein mobiles Navigationsgerät gestohlen wurde. Die Geschädigte gab an, dass sie ihren Renault Twingo gegen 13:20 Uhr auf dem Parkplatz hinter der „St. Mariä Himmelfahrt Kirche Olpe“ in der Günsestraße geparkt hatte. Gegen 20:15 Uhr kehrte sie zu ihrem Pkw zurück und stellte fest, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen war, das Auto durchsucht und ihr Navigationsgerät der Marke Garmin gestohlen wurde. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Des Weiteren beobachteten Zeugen gegen 21:15 Uhr einen zunächst unbekannten Täter, der einen in einer Parkbucht in der Kampstraße geparkten Pkw beschädigte. Als der Alarm auslöste, flüchtete der Mann. Sofort leitete die Polizei eine Fahndung ein und traf den Tatverdächtigen an. Sie nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Die Beamten brachten den 23-Jährigen auf die Polizeiwache, wo er vorläufig festgenommen wurde. An dem Fahrzeug der Geschädigten entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Auch in Attendorn ereigneten sich am Samstag (26. August) zwei versuchte Diebstähle aus Fahrzeugen. Dabei beschädigten unbekannte Täter zunächst zwischen 13:20 Uhr und 21:45 Uhr einen in der Kölner Straße geparkten Pkw. Der Ford Focus wurde zwar durchsucht, jedoch wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts entwendet. Zudem meldete ein 57-Jähriger der Polizei, dass sein zwischen 14 Uhr und 21:45 Uhr geparkter Pkw im „Biggeweg“ durch unbekannte Täter beschädigt worden sei. Auch hier blieb es beim Versuch, da nach Angaben des Geschädigten nichts entwendet wurde. In beiden Fällen entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

In allen Fällen übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

„Gelegenheit macht Diebe“ – das trifft auch häufig auf die Motive der Täterinnen und Täter zu. Daher ist es wichtig, beim Verlassen des Autos die Zündschlüssel zu ziehen, alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen und alle Wertgegenstände aus dem Fahrzeug mitzunehmen. Zudem rät die Polizei, Fahrzeuge möglichst immer auf bewachten Parkplätzen, in Garagen oder zu mindestens an gut beleuchteten Stelle abzustellen. Weitere Informationen zum Thema erhalten Interessierte hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5

Unfall unter Alkoholeinfluss

Wenden: Ein 46-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstag (26.August) gegen 20:10 Uhr auf dem Stemmicker Weg in Wenden gestürzt. Zunächst befuhr der Mountainbiker den Weg in Richtung Hauptstraße. Er verlor die Kontrolle über sein Rad, stürzte und verletzte sich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Der 46-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo ihm auch eine angeordnete Blutprobe entnommen wurde. An dem Fahrrad entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Treckerfahrer unter Alkoholeinfluss am Steuer

Drolshagen / Olpe: Am Samstag (26. August) haben Zeugen der Polizei einen auffällig fahrenden Traktorfahrer zwischen Drolshagen und Olpe gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung konnte daraufhin den Fahrer in Höhe Rüblinghausen antreffen und anhalten. Bei der durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten eindeutige Hinweise auf den Konsum von Alkohol fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Polizeibeamten brachten den 23-Jährigen auf die Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und untersagten das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Wenden- Am Sonntagnachmittag, 27.08.2023, gegen 15:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Wenden-Hillmicke. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin kam mit ihrem Fahrzeug beim Ausweichen wegen eines Tieres von der Poststraße ab und prallte mit ihrem Kfz gegen einen Baum. Der Pkw war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die Fahrzeugführerin erlitt eine leichte Verletzung, die aber nicht vor Ort behandelt werden musste. Durch ausgelaufene Betriebsstoffe war die Fahrbahn zudem verunreinigt und wurde durch eine Fachfirma gereinigt. Für die Dauer der Straßensäuberung war die Fahrbahn gesperrt.

Bereich Lennestadt / Altenhundem / Kirchhundem

E-Bike-Fahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt

Lennestadt- Ein Fahrradunfall unter dem Einfluss von Alkohol hat sich am Samstag (26. August) gegen 20:35 Uhr auf der B 236 in Kickenbach ereignet. Dabei befuhr ein 30-Jähriger mit seinem E-Bike den Fußgängerweg entlang der Bundesstraße in Richtung Schmallenberg. Er kollidierte mit einem Blumenkübel und stürzte. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein positives Ergebnis. Der 30-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm eine angeordnete Blutprobe entnommen. An dem Fahrrad entstand Sachschaden im zweistelligen Eurobereich.