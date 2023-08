Aufgrund von zwei Versammlungsanmeldungen: Straßensperrungen in der Hilchenbacher Stadtmitte am 2. September

(wS/hi) Hilchenbach 29.08.2023 | Am Samstag, 2. September, werden, wie im vergangenen Jahr, in der Hilchenbacher Stadtmitte verschiedene Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Betroffen sind der Markt, die Unterzeche, der Kirchweg, die Gerbergasse, die Hausnummern 2 bis 12 in der Hilchenbacher Straße, der Ruinener Weg, die Dammstraße und die Bruchstraße.

Die Sperrungen dauern voraussichtlich von 08:30 Uhr bis 22:00 Uhr an. In dieser Zeit dürfen die Straßen nicht befahren und entsprechend auch nicht dort geparkt werden.

Die betroffenen Anwohnenden sollten ihre Fahrzeuge, sofern im entsprechenden Zeitraum benötigt, zeitlich vor der Sperrung außerhalb abstellen.

Die Sperrungen sind notwendig, weil am 2. September auf dem oberen Marktplatz, dem Kirchplatz und auf der Gerichtswiese an der Wilhelmsburg zwei unterschiedliche Versammlungen stattfinden.

Zudem ist ein Rundgang durch die Stadtmitte geplant in dessen Folge die Straße Trift und etwa 300 Meter der Bundesstraße B 508, Straße In der Herrenwiese kurzzeitig gesperrt werden muss, um die Sicherheit der Versammlungsteilnehmer zu gewährleisten. Diese Maßnahme wird durch die Polizei begleitet.

Die Stadt Hilchenbach bittet um Verständnis für die mit den Versammlungen einhergehenden Beeinträchtigungen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier