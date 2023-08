Austretende Betriebsstoffe aus defektem Lastkraftwagen in Kredenbach erfordern Feuerwehreinsatz

(wS/red) Kreuztal 31.08.2023 | Eine LKW-Panne im Bereich Kreuztal-Kredenbach sorgte heute, am 31. August 2023, für den Einsatz der Feuerwehr.

Am Donnerstagvormittag gegen 09:25 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, um in der Marburger Straße in Kredenbach aus einem havarierten Lastkraftwagen auslaufende Betriebsstoffe zu bewältigen.

Der betroffene Lastkraftwagen befand sich auf dem Weg in Richtung Hilchenbach, als er offenbar einen Motorschaden erlitt. Dies zwang den Fahrer dazu, sein Fahrzeug unweit der Auwiese am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand zu bringen. Während des unplanmäßigen Halts traten geringe Mengen an Betriebsstoffen aus dem Fahrzeug aus.

Die Feuerwehreinheit Kredenbach trat in Aktion und setzte spezielle Bindemittel ein, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu absorbieren und somit die Umweltbelastung zu minimieren.

Die Kollegen der Feuerwehreinheiten aus Ferndorf und Kreuztal wurden ebenfalls zur Unterstützung gerufen. Glücklicherweise konnte ihre Anwesenheit bald darauf reduziert werden, da die Situation unter Kontrolle war und keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren.

Leserfoto