Basar rund ums Kind: Große Vielfalt an Herbst/Winter Kinderkleidung, Babyartikeln und mehr

(wS/red) Kreuztal 19.08.2023 | Der Herbst steht vor der Tür und es ist wieder an der Zeit, die Kleiderschränke der Kleinen mit warmen und gemütlichen Outfits auszustatten. Für alle Eltern und werdenden Eltern gibt es eine fantastische Gelegenheit, hochwertige Kinderkleidung, Babyartikel, Spielsachen, Umstandsmode und vieles mehr zu entdecken. Der „Basar rund ums Kind“ öffnet seine Tore am Sonntag, den 22. Oktober 2023, von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr in der Krombachhalle – Herrenwiese in Kreuztal-Krombach.

Diese Veranstaltung verspricht eine Fülle an Schätzen für junge Familien. Mit dem Herbst und Winter in Sicht gibt es eine reiche Auswahl an aktuellen, gut erhaltenen Kinder-Kleidungsstücken, die sowohl stilvoll als auch funktional sind. Von kuscheligen Pullovern über warme Jacken bis hin zu trendigen Hosen und Accessoires – hier finden Eltern alles, was sie brauchen, um ihre Kleinen stilvoll durch die kalte Jahreszeit zu begleiten.

Aber nicht nur Kleidung steht im Mittelpunkt dieses Basars. Eine breite Palette von Babyartikeln wird ebenfalls präsentiert, darunter Wickelzubehör, Kinderwagen, Autositze und vieles mehr. Neue Eltern und solche, die sich auf die Ankunft eines Babys vorbereiten, können hier wertvolle Artikel aus erster Hand erwerben und gleichzeitig von der Erfahrung und dem Wissen anderer Eltern profitieren.

Spielsachen dürfen bei einem solchen Event natürlich nicht fehlen. Von wertvollen Spielzeugen bis hin zu kreativen Bastelsets ist für jedes Alter und jeden Geschmack etwas dabei. Die Gelegenheit, hochwertige Spielsachen zu erschwinglichen Preisen zu erwerben, macht diesen Basar zu einem Paradies für Kinder und Eltern gleichermaßen.

Schwangere haben die Möglichkeit, bereits ab 09:00 Uhr in Begleitung Einlass zu finden. Dies ermöglicht ihnen einen entspannten und stressfreien Einkauf, bevor der Basar offiziell für alle Besucher öffnet. Als besonderes Highlight gibt es Kaffee und frische Waffeln, um die Einkaufserfahrung abzurunden und eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, in der sich Eltern und Kinder gleichermaßen wohlfühlen können.

Die Krombachhalle – Herrenwiese bietet den perfekten Rahmen für diese Veranstaltung, mit ausreichend Platz, um die verschiedenen Stände bequem zu erkunden und in aller Ruhe nach Schnäppchen zu stöbern.

Markieren Sie sich den 22. Oktober 2023 in Ihrem Kalender und machen Sie sich bereit, beim „Basar rund ums Kind“ fabelhafte Angebote und eine großartige Zeit für die ganze Familie zu erleben. Eine Veranstaltung, die Sie nicht verpassen sollten!