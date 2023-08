bschool Allenbach – Die bilinguale Grundschule in Siegen-Wittgenstein – Infoabend am 15.08.23

(wS/bs) Hilchenbach 15.08.2023 | bschool Allenbach – Die bilinguale Grundschule in Siegen-Wittgenstein – bilingual (deutsch/englisch) und begeistert (nach Montessori) – www.bschool-allenbach.de

Am 15.08.2023 Infoabend in der bschool um 19:30 Uhr In der bschool Allenbach findet am Dienstag, 15.08.2023 ein Informationsabend für Eltern von Vorschulkindern statt.

Wir stellen das Konzept der Schule vor, zeigen unsere Räumlichkeiten und beantworten alle Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Sie!

Beginn: 19:30 Uhr | Ort: Stift-Keppel-Weg 16, 57271 Hilchenbach

Bitte anmelden über 02733/891105 oder info@bschool-allenbach.de

