Contest im Dirtbikepark: Teilnehmende zeigen Sprünge und Tricks

(wS/hi) Hilchenbach 16.08.2023 | Fast wäre die Veranstaltung ins Wasser gefallen. Noch am Morgen regnete es Sturzbäche. Doch das tatkräftige Team um Fabian Dicke machte alles möglich, damit die Teilnehmenden des „PUSH your Bike“-Contests starten konnten.

Nachdem Sven Jung, Mitarbeiter der Stadt Hilchenbach und für die Parkpflege und Betreuung verantwortlich, die Strecke kontrolliert hatte, begann der Contest des Hilchenbacher PUSH-Vereins gegen 11:30 Uhr.

Über 25 Teilnehmende zwischen elf und 27 Jahren meldeten sich für die drei Kategorien „Best Line“, „Best Trick“ und „Pumptrack-Race“ an. Für gute Stimmung sorgte DJ Mantrics mit Elektrobeats.

Fabian Hirsch, selbst ambitionierter BMX-Fahrer, moderierte die Veranstaltung.

Beim Wettkampf „Best Line“ zeigten die Teilnehmenden in zwei Runden die schönste „Line“. Dabei überzeugte Nils Sobecki verschiedenen Variationen des Barspins, das heißt, er drehte den Lenker um 360 Grad. Simon Jungermann zeigte ebenfalls einen Barspin sowie einen Backflip, also einen Rückwärtssalto, beim letzten Sprung. Mika Kaiser präsentierte viele verschiedene Sprünge.

Der beste einzelne Sprung zählte beim „Best Trick“-Contest. Als Sieger überzeugte Simon Jungerman, der mit 13 Jahren einen Backflip präsentierte. Auf den 2. Platz schaffte es Marco Gröger mit einem Three Sixty, bei dem er sich um die eigene Achse drehte. Der freihändige Sprung „Tuck No Hander“ von Nils Sobecki reichte für den 3. Platz. Bei der Bewertung zeigte sich die Jury mit Florentine Müller und Lucas Gerbershagen sehr fair.

Eine Strecke so schnell wie möglich zu fahren, ohne dabei in die Pedale zu treten – darum ging es beim Pumptrack-Contest. Mit knapp über 9 Sekunden war Davin Hansa am schnellsten, vor Simon Jungerman und Mads Müller.

Die elfjährige Lara Schäfer erhielt im Pumptrack-Rennen einen speziellen Award, weil sie als einziges Mädchen beim „Bike-Workshop für Mädchen“ am Vortag so gut geübt hatte.

Bei der Siegerehrung wurden Geschenke verschiedener Sponsoren überreicht.

Großer Dank gilt dem Deutschen Roten Kreuz Hilchenbach, das für den Fall einer Verletzung zur Stelle war.

Geplant und organisiert haben den Contest die Parkgruppe und das Parkteam. Der PUSH e.V. sorgte für die Verpflegung der Gäste. Das Angebot wurde gefördert aus Mitteln der Bewegungsinitiative 2023 des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen.

Bei gutem Wetter öffnet der Park montags, mittwochs und freitags von 15:00 bis 18:00 Uhr mit ehrenamtlicher Betreuung des PUSH-Vereins. Kontakt und Fragen via Instagram: https://www.instagram.com/dirtbikepark.hilchenbach/

Beim Contest im Dirtbikepark zeigten alle ihr Können.