Drei Einbrüche in einer Nacht – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Bad Berleburg 14.08.2023 | In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11.08.2023) sind unbekannte Täter in Bad Berleburg gleich dreimal eingebrochen.

Zweimal schlugen sie in der Poststraße und einmal in der Sählingstraße zu. In zwei Fällen gelang es ihnen, Bargeld zu entwenden. Die Tatzeit konnte in einem Fall auf 3:30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise auf die Identität der Unbekannten gibt es bislang nicht.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter der 02751/909-0.

