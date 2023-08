Ein fröhlicher Hase für einen guten Zweck: Tolle Aktion von Ralf Schulze für das Kinderhospiz Olpe

(wS/red) Kreuztal 25.08.2023 | Am 11. August 2023 fand das Sommerfest der SIEBAU Raumsysteme GmbH & Co. KG in Kreuztal statt. Bei schönstem Sonnenschein kamen Mitarbeiter, Angehörige, Freunde und Bekannte zusammen, um einen entspannten Tag miteinander zu verbringen.

Ein besonderes Highlight des Festes war die Kinderschminkecke, die bei den jungen Gästen großen Anklang fand. Irgendwann kam die spontane Idee, dass sie sogar den Kopf von Ralf Schulze, einem Mitarbeiter des Unternehmens, bemalen könnten. Schulze erklärte sich bereit, aber nur unter einer Bedingung: Er wollte, dass für diesen Spaß für einen guten Zweck gespendet wird.

So wurde aus einer spontanen Idee eine Aktion mit Tiefgang. Schulze ließ sich von den Kinderschminkern einen bunten Hasen auf den Hinterkopf zaubern. Kollegen, Freunde, Familienmitglieder und sogar die Geschäftsleitung zeigten ihre Unterstützung, indem sie großzügig spendeten. Auch am nächsten Tag spendeten noch Nachbarn von Ralf Schulze für diese lustige Idee. Insgesamt kamen über 1.000 Euro zusammen.

Am darauffolgenden Montagnachmittag überreichte Ralf Schulze die gesammelte Summe in Höhe von exakt 1.015 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe. Mit dieser Spende unterstützte er und alle Spender Kinder in Not.



Ralf Schulze und Carolin Allmendinger (Kinder- und Jugendhospiz Balthasar)

Info: Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar ist eine Herberge am Lebensweg von Familien mit schwerkranken Kindern.

Mehr Infos dazu auch auf kinderhospiz.de