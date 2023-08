Einladung zur Bürgerveranstaltung „Umgang mit dem Feuerlöscher“

(wS/hi) Hilchenbach 14.08.2023 | Wie schon in den Bürgerversammlungen mit der Freiwilligen Feuerwehr in den Stadtteilen Hilchenbachs angekündigt, gibt es nun in gewissen Abständen Informationsveranstaltungen zur Selbsthilfe in den Ortschaften.

Gestartet wird diese Reihe mit dem Thema „Umgang mit dem Feuerlöschen“ am Donnerstag, 17. August beim Feuerwehrgerätehaus in Grund.

Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr beantworten alle Fragen rund um das Thema Feuerlöscher und geben den Teilnehmenden die Möglichkeit, selber mal einen Feuerlöscher zu bedienen. Dabei wird für die Veranstaltung ein Brandsimulator zur Verfügung gestellt, an dem ein reales Feuer mit dem Feuerlöscher bekämpft werden kann. Als weiteres Beispiel dienen anschließend Vorführungen, wie zum Beispiel der Zerknall einer Deodose oder einen Fettbrand.

Die Freiwillige Feuerwehr Hilchenbach freut sich über eine große Resonanz und gute Gespräche.

Die nächsten Selbsthilfe-Tage Termine sind am 7. September in Lützel und am 13. Oktober in Helberhausen. Die Termine für Oechelhausen und Ruckersfeld sowie für Vormwald werden im nächsten Jahr 2024 noch bekannt gegeben.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier