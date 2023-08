Erweiterte Öffnungszeiten sorgen für viel Zulauf im Rothaarbad

(wS/bb) Bad Berleburg 03.08.2023 | Als einen „warmen und vielerorts nassen Julimonat mit ausreichendem Sonnenschein“ beschreibt der Deutsche Wetterdienst das, was in den Sommerferien im Freibad des Rothaarbades in Bad Berleburg zu erleben war. Während zum Ferienbeginn einige durchaus heiße Tage Besucherzahlen um den vierstelligen Bereich beschert haben, reduzierte sich der Betrieb im Freibad des Rothaarbades in den vergangenen Tagen auf einige Dutzend Sportschwimmer täglich. Diese jedoch genießen auch bei leicht regnerischem Wetter ihren Freiraum auf den sechs Bahnen des Freibades, während drinnen Kinder mit Spielzeug im Becken toben oder im Kursprogramm das Schwimmen lernen. „Das Personal des Bades ist bemüht, im Hallenbad zumindest ein oder zwei Bahnen abzutrennen, aber beim starken Zulauf in den Sommerferien bleibt für Sportschwimmer oft nur die Möglichkeit im Freibad“, erklärte Bademeisterin und Teamleiterin des Rothaarbades Sarah Beumer.

Mit der großen Resonanz zeigte sich Betriebsleiter Manuel Spies sehr zufrieden: „Im Juli haben uns über 4000 Badegäste besucht – und damit mehr als je zuvor allein das Hallenbad. Auch wenn die Erwartungen im Freibad hinter den Vorjahren zurückliegen, haben wir unter dem Strich zusammen mit Sauna, Kursen und weiteren Angeboten eine deutlich überdurchschnittliche Besucherzahl verzeichnet.“ Neben den erweiterten Öffnungszeiten und neuen Spielangeboten ist dafür auch die Möglichkeit der Kombinutzung mit dem Freibad ausschlaggebend. Wem es zwischen den Wellengängen oder Kunststücken vom Sprungturm zu kühl wird, wärmt sich zwischendurch im Variobecken oder dem Familien-Dampfbad auf. Die Wettervorhersage lässt für die kommende Woche noch einmal auf heiße Sommertage hoffen.

Aufgrund des Ferienendes öffnet das Hallenbad dann wieder zu den üblichen Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten des Freibades und der Sauna sowie die Möglichkeit zur kombinierten Nutzung bleiben unverändert bestehen. Zum Ende der Sommerferien starten auch wieder die Veranstaltungen in der Sauna: Bereits am Montag, 7. August, geht es ab 16 Uhr mit der Textilsauna los, gefolgt von der ersten langen Saunanacht nach den Sommerferien am Freitag, 25. August.

INFOBOX

Die Öffnungszeiten des Hallenbades ab Montag, 7. August, im Überblick:

· Montag: 19 bis 21 Uhr (Feierabendschwimmen)

· Dienstag: 6 bis 8 Uhr (Frühschwimmen) und 14 bis 21 Uhr

· Mittwoch: 14 bis 21 Uhr

· Donnerstag: 6 bis 8 Uhr (Frühschwimmen) und 14 bis 21 Uhr

· Freitag: 14 bis 21 Uhr

· Samstag: 9 bis 21 Uhr

· Sonntag: 9 bis 19 Uhr

Die weiteren Öffnungszeiten im Rothaarbad bleiben unverändert.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier