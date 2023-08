Feuer in der Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal – Bewohner und Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindern Schlimmeres

(wS/red) Kreuztal 19.08.2023 | Am Freitagabend (18.08.2023) brach in der Kattowitzer Straße 3 der Fritz-Erler-Siedlung ein Feuer aus, das dank des beherzten Einsatzes der Bewohner und der schnellen Reaktion der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Um 21:26 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein und meldete den Brand in einem zwölfstöckigen Hochhaus.

Die Alarmierung erfolgte aufgrund von Anrufen besorgter Anwohner, die einen ausgelösten Brandmelder und starken Brandgeruch in den oberen Etagen des Gebäudes bemerkt hatten. Dichter Rauch breitete sich aus dem Treppenhaus aus und füllte die oberen Stockwerke, während laute Rufe von Bewohnern auf die gefährliche Situation aufmerksam machten.

Die Leitstelle der Feuerwehr reagierte umgehend und löste den Einsatzbefehl „Feuer 5“ aus. Innerhalb kürzester Zeit trafen Rettungskräfte aus verschiedenen Feuerwehreinheiten, darunter Krombach, Eichen, Ferndorf, Fellinghausen, Kredenbach und Kreuztal, am Einsatzort ein. Angesichts der Gefahr für Menschenleben wurden diese Einheiten mobilisiert, um rasch zu handeln.

Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten die Bewohner des Hochhauses. Parallel dazu hatten couragierte Bewohner bereits begonnen, den Brand an einer Wohnungstür im sechsten Stock zu bekämpfen. Flammen hatten sich an der Wohnungstür ausgebreitet. Anwohner konnten die Flammen vor dem Eintreffen der Feuerwehr größtenteils unter Kontrolle bringen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr setzten ihre Arbeit fort, um die letzten Glutnester zu löschen und die betroffenen Etagen zu belüften. Die Betroffenen wurden vom Rettungsdienst betreut. Glücklicherweise wurde niemand durch das Feuer verletzt, doch der Sachschaden ist erheblich. In der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs vier Erwachsene und ein Kleinkind.

Etwa eine Stunde nach Beginn des Einsatzes konnten die Bewohner des Mehrfamilienhauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem die Feuerwehr die Gefahr gebannt hatte. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen und arbeitet daran, die genaue Ursache des Brandes zu ermitteln.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier