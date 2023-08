Frontalzusammenstoß – Polo kollidiert mit Mercedes auf B508

(wS/red) Hilchenbach 15.08.2023 | Am Dienstagabend ereignete sich gegen 20:20 Uhr auf der B508 ein Verkehrsunfall, der zu einer Vollsperrung der Bundesstraße führte. Ein 18-jähriger Fahrer eines VW Polo verlor talabwärts in Richtung Vormwald in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes kam.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, der auf über 30.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Sofort nach dem Unfall wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr alarmiert. Letztere war vor allem damit beschäftigt, den Brandschutz sicherzustellen und auslaufende Betriebsmittel zu binden.

Der 18-jährige Fahrer des Polo sowie die 59-jährige Fahrerin des Mercedes wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise zogen sie sich laut ersten Infos bei dem Unfall keine schwerwiegenden Verletzungen zu..

Die Bundesstraße 508 musste vollständig gesperrt werden, während die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn durchgeführt wurden.

Unfallörtlichkeit GOOGLE MAPS

Die genaue Ursache des Unfalls wird derzeit von den Polizei ermittelt.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, gerade bei widrigen Wetterbedingungen wie Nässe besondere Vorsicht walten zu lassen und die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen.







Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de