Gar nicht cool! Fahrplankasten eingehauen und angezündet

(wS/red) Hilchenbach 14.08.2023 | Unbekannte haben am Abend einen Fahrplankasten am Bahnhof Dahlbruch beschädigt. Sie schlugen die Scheibe des Fahrplankasten ein und zündeten den Fahrplan an. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Scheibe des Fahrplankastens wurde jedoch komplett zerstört.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Zeugen, die am Montagabend gegen 21:30 Uhr am Bahnhof Dahlbruch verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Vandalismus ist kein Kavaliersdelikt. Die Zerstörung öffentlichen Eigentums kann erhebliche Kosten verursachen. Außerdem kann Vandalismus auch gefährlich für Passanten sein. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, melden Sie diesen bitte der Polizei.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de