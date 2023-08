Kulturprogramm 2023/24: Alles auf einen Blick in den Broschüren „Buntes Burbach“ und die „Spielzeit“ des Heimhof-Theaters

(wS/bu) Burbach 17.08.2023 | Na, das fängt ja gut an. Buchstäblich! Quasi mit Präsentation des Burbacher Kulturprogramms setzt die Musikschule Burbach gleich ein Ausrufezeichen.

Mit dem 18. Römerkonzert in der Ev. Kirche läutet die Philharmonie Südwestfalen an diesem Samstag, 19. August 2023, inzwischen traditionell das Kulturjahr 2023/2024 ein.

Der Auftakt ist gleichzeitig ein erster Höhepunkt in einem wieder einmal abwechslungsreichen und anspruchsvollen sowie unterhaltenden Potpourri aus Musik, Kleinkunst, Theater, Comedy & Kabarett sowie Fotografie und Literatur, das die Burbacher Kulturschaffenden von August 2023 bis Mai 2024 servieren. Gebündelt und übersichtlich vorgestellt wird das Angebot einmal mehr in der Broschüre „Buntes Burbach“. Flankiert wird diese Gesamtübersicht vom Programmheft des Fördervereins Heimhof-Theater für die neue Spielzeit, das die Veranstaltungen im schönsten Theater Südwestfalens noch einmal separat und detaillierter aufführt.

„Kultur im ländlichen Raum ist wichtig, und es ist uns als Gemeinde Burbach wichtig, ein gutes Kulturprogramm anbieten zu können. Das ist für uns ein Standortfaktor“, betont Burbachs Bürgermeister Christoph Ewers. Dafür zeichne nicht allein das Kulturbüro Burbach verantwortlich. „Ohne das große ehrenamtliche Engagement, wie es zum Beispiel der Förderverein Heimhof-Theater an den Tag legt, wäre eine solche Vielfältigkeit für eine Kommune unserer Größe nicht möglich. Auch nicht ohne die Unterstützung unserer Sponsoren, von denen in erster Linie die Sparkasse Burbach-Neunkirchen genannt werden muss. Herzlichen Dank dafür!“

Heimhof-Theater bleibt Dreh- und Angelpunkt

Das Heimhof-Theater bildet einmal mehr die kulturelle „Speerspitze“ des Burbacher Kulturjahres. 32 der annähernd 50 Kultur-Veranstaltungen (inklusive Filmpalast) finden auf der Wasserscheide im einzigartigen 50er-Jahre-Flair statt. Den Großteil veranstaltet der Förderverein, einige Highlights der Saison setzt das Kulturbüro. Etwa die Lesung mit Christine Westermann. Die preisgekrönte Journalistin und Moderatorin, die gemeinsam mit Götz Alsmann eine ganze TV-Generation mit der WDR Sendung „Zimmer frei!“ (1996 bis 2016) begeisterte, liest am 19. Oktober 2023 aus „Die Familien der anderen – Mein Leben in Büchern“.

Mit Daubs Melanie alias Katrin Mehlich steht am 11. November 2023 eine weitere starke Frau und ein echtes Siegerländer Original auf der Bühne. In „Boho, fresh und digital“ nimmt die Kabarettistin wie immer kein Blatt vor den Mund und verhohnepiepelt in ihrer unnachahmlichen Art aktuelle gesellschaftliche und politische Themen und die Sicht der Provinz auf das globale Weltgeschehen.

„Das Heimhof-Theater ist ein Schmuckstück“, sagt Martin Ditthardt, Vorsitzender des Fördervereins Heimhof-Theater, nicht ohne Stolz. „Immer wieder kommen Künstler zu uns, die sagen: ,Es ist ein Traum, hier zu sein – in dieser Atmosphäre.“ Daher tue der Verein einiges, um den Flair zu erhalten und das Gebäude sukzessive in Schuss zu halten. „Den Sommer haben wir genutzt, um neue Vorhänge im Zuschauersaal aufzuhängen und die Künstlergarderobe aufzuhübschen.“

Für die Zusammenstellung des aktuellen Programms habe sich der Verein wieder professionelle Unterstützung in Persona Martin Hornes geholt. Auch dessen Vernetzung sei es zu verdanken, dass wieder einige Prominente und Persönlichkeiten nach Würgendorf gelotst werde. Beispielsweise Produzent Dieter Falk, der schon mit Paul Young, Roger Chapman, Nazareth, Pur, Nana Mouskouri, Patricia Kaas, Brings, Juliane Werding und vielen anderen etablierten Künstlern zusammenarbeitete, ehe er selbst als Jurymitglied der TV-Sendung Popstars 2006 einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. In den vergangenen Jahrzehnten hat er sich vor allem mit Projekten einen Namen gemacht, bei denen er religiöse Themen in Pop- und Chormusik vertont hat; etwa das Pop-Oratorium „Die 10 Gebote“ (2010) oder das Musical „Moses“ (2013). Ins Heimhof-Theater kommt er am 7. April 2024 mit seinem Sohn für die Konzertlesung „Musik & Anekdoten“. Violinistin und Sängerin Jördis Tielsch aus Sinn gehörte in den vergangenen Jahren bereits zu den Stammgästen im Heimhof-Theater. Diesmal holt sie sich Verstärkung vom ehemaligen Wise-Guys-Mitglied Eddi Hünecke – und auch „der Tobi“ wird am 21. Oktober 2023 mit ihr auftreten und das Publikum mit einer Mischung aus Folk und Pop verzaubern.

Das Frauenensemble Encantada sorgte beim WDR-Spektakel „Der beste Chor im Westen“ 2019 für Furore, als die Formation aus Neunkirchen den 2. Platz belegte und schlagartig überregional bekannt wurde. Am 16. September 2023 feiern die Sängerinnen mit ihrer Auswahl „Das Beste aus 10 Jahren“ fast ein Heimspiel im Heimhof. Musik, Theater und Magie

Der (zweit-)beste Chor im Westen aus dem Jahr 2019: das Frauen-Ensemble Encantada aus Neunkirchen. © Encantada

Auch Tina Teuber kommt in der Vorweihnachtszeit wieder gerne in das südliche Siegerland. „Stille Nacht, bis es kracht“ heißt ihr Programm, mit dem sie am 9. Dezember 2023 dem Open-Air-Konzert auf dem Burbacher Weihnachtsmarkt Konkurrenz machen wird – aber je mehr kulturelle „Weihnachtspräsente“ unter dem Baum liegen umso schöner! Apropos Weihnachten: Die von der Sparkasse Burbach-Neunkirchen unterstützte Knax-Klub-Veranstaltung „Pippi feiert Weihnachten“ des Wittener Kinder- und Jugendtheaters (10. Dezember 2023) und das alljährlich beliebte Konzert der Elzer Stubbemusik (16. Dezember 2023) gehören auch diesmal wieder zum vorweihnachtlichen Programm.

Gleich dreimal auf die Bühne treten werden Die Dellerlecker. Die Dillenburger Theatergruppe gibt es bereits seit 1979. In Würgendorf zeigen sie den Agathe-Christie-Klassiker „Zeugin der Anklage“ am 13., 14. und 15. Oktober 2023. Bei der „Schwagerparty“, bei der Moritz Netenjakob und Serhat Dogan eine „deutsch-türkische Verwandtschaft“ kabarettistisch mit Leben füllen (4. November 2023), und dem Comedy-Programm „Frei!“ von und mit Özgür Cebe (13. Januar 2024) darf im Theatersaal herzhaft gelacht werden.

Die Westernhagen-Coverband Ladykiller vertreibt mit ihren Gästen (Harp, Posaune, Trompete und Sängerin) mit „Westernhagen meets the Groove“ am 20. Januar 2024 den Silvester-Blues. Die Uni-Big-Band Siegen legt beim Jahreseröffnungskonzert eine Woche später nach (27. Januar 2024). Musikalisch bleibt es auch mit dem gemischten Chor Klangfarben Anzhausen mit der Show „Welt aus – Musik an“ (3. Februar 2024). Auf den Spuren von Piaf begibt sich die Chanson-Show „La Nuit de Paris“ (18. Februar 2024). Gleich zweimal gibt sich die die Musical-Highlight-Show „Musical Voyage“ die Ehre (24. und 25. Februar 2024), die sich in den vergangenen Jahren eine wachsende Fangemeinde in Burbach erspielt hat. Zu dieser pompösen und bildgewaltigen Inszenierung setzt ein „Ein-Mann-Musical“ einen Kontrapunkt: Tino Selbach spielt am 9. März 2024 „Macho Man“ nach dem gleichnamigen Roman von Moritz Netenjakob. Nachdem Hörgerät am 27. April 2024 das Heimhof-Theater ohne Strom rocken (Unplugged-Show), schließt Hannovers „unterhaltsamster Zauberer“ DESiMO alias Detlef Simon die Spielzeit auf der Wasserscheide mit seiner „Manipulation!“ magisch ab.

„Als Sparkasse kann man sagen, es gehört zu unserer Klaviatur, unseren Trägerkommunen etwas zurückzugeben. Es ist wichtig und richtig, für Kultur etwas zu tun – und wir möchten hier auch unsere Fußabdrücke hinterlassen“, begründet Christian Roth, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Burbach-Neunkirchen, das Engagement des Geldinstitutes, das u.a. die Kinderveranstaltungen des Kulturbüros sowie die Lesung von Christine Westermann unterstützt.

Neuer „Hotspot“ der Kultur: Die Römergalerie

Mit der Römergalerie gibt es seit Frühjahr 2023 einen neuen „Hotspot“ der Burbach Kulturszene. Möglich wurde dies mit dem Umzug des Kulturbüros vom Rathaus in die Römerpassage. Dort präsentiert die Kulturbeauftragte der Gemeinde, Katrin Mehlich, nun regelmäßig Künstler, die ihre Werke ausstellen. Denn Anfang in der neuen Saison machen die Photofriends Neunkirchen, Andreas Berger, Peter Düber und Lothar Schneider, mit „Fotografie meets Instagram“ (18. August bis 10. September 2023). Ihre ersten von Caspar David Friedrichs „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ inspirierten künstlerischen Gehversuche zeigen anschließend die Schülerinnen und Schüler der Malschule Langenbach in der (15. September bis 8. Oktober 2023). Mit der Autorinnenlesung „In der zweiten Reihe“ mit Kathrin Thiemann etabliert sich die Römergalerie am 8. Oktober 2023 auch als Ort der Literatur. „Faszination Wolken“ heißt die Fotoausstellung von Dr. Wolfgang Vollrath, die vom 27. Oktober bis 19. November 2023 zu sehen ist. Es folgt eine weitere Fotoausstellung (24. November bis 17. Dezember 2023): „Gepflegtes Grün und punkvolles Bauwerk: Schlösser, Gärten und Gewässer“ von Helmut Blecher. Christa Konrad arbeitet mit Acryl und betitelt ihre Bilder-Ausstellung mit „Stadt, Land, Meer“ (16. Februar bis 10. März 2024).

Nahezu fotorealistische Bleistiftzeichnungen zeigt die Bilder-Ausstellung „Graue Vielfalt“ von Michelle von Münchow (15. März bis 14. April 2024).

„In dem Programmheft ,Buntes Burbach‘ ist das gesamte Kulturangebot Burbachs abgebildet. Neben dem Heimhof-Theater als Hauptspielstätte – hier zu sein, ist ein Genuss! – und der Römergalerie als neuen kulturellen Fixpunkt in der Burbacher Ortsmitte gibt es auch in den Dörfern tolle Veranstaltungen“, rührt Katrin Mehlich als Kulturbeauftragte die Werbetrommel.

Feines Programm auch im Hickengrund

Neben dem Kulturbüro und dem Förderverein des Heimhof-Theaters bereichern 2023 und 2024 weitere Akteure die Burbacher Kulturlandschaft – vor allem im Hickengrund: Der Förderkreis „Alte Schule“ Holzhausen präsentiert bereits am 20. August 2023 das Figuren-Theater Con Cuore „Wie Findus zu Pettersson kam“ nach der Geschichte von Sven Nordquist. Aufgeführt wird das Stück in der Turnhalle. Im Ev. Gemeindehaus Holzhausen findet am 10. Februar 2024 die Lesung „Die Feuermagd von Dillenburg“ mit Ingrid Kretz statt. Darüber hinaus wird mit dem Weihnachtskonzert des Frauenensembles Encantada in der Ev. Kirche Holzhausen am 1. Dezember 2024 bereits ein Ausblick auf das Kulturjahr 2024/25 gegeben.

In Niederdresselndorf öffnet das Kulturcafé Romantischer Hickengrund in der Alten Schule regelmäßig seine Pforten. Im Vortrag „Coco Chanel“ von Dr. Marlies Obier, musikalisch begleitet von Jörg Fuhrländer, erfährt das Publikum am 17. September 2023 vieles über die französische Grande Dame der Modewelt und wie sie aus ärmsten Verhältnissen kommend die Damenmode revolutionierte. Um „Pablo Picasso“ geht es mit dem eingespielten Duo Obier/Fuhrländer am 15. Oktober 2023 weiter. Im neuen Jahr widmen sich die beiden am 11. Februar dem Leben und Werk von Theodor Fontane.

Kinderprogramm und Filmpalast

Katrin Mehlich ist es als Kulturbeauftragte der Gemeinde ein Anliegen, auch Kindern und Jugendlichen Kultur nahe zu bringen. Neben dem Kindertheater vor Weihnachten (siehe oben) lädt das Kulturbüro mit Unterstützung der Sparkasse Burbach-Neunkirchen daher noch zum Kinderkonzert mit „Krümelmucke“ am 24. September 2023 und zum zweiten Kindertheater „Pettersson zeltet“ am 3. März 2024 ein. Beide Knax-Klub-Veranstaltungen finden im Heimhof-Theater statt.

Natürlich wird sich das Heimhof-Theater im Rahmen der beliebten Filmpalast-Vorführungen auch in den kommenden Monaten regelmäßig in einen Kinosaal verwandeln. Gezeigt werden diesmal „The Big Short“ (8. Oktober), „Tatsächlich Liebe“ (12. November) und „Siegerland von oben – echt vielfältig“ – Regisseur und Kameramann Alexander Fischbach ist vor Ort (14. Januar 2024). Ein besonderes Erlebnis verspricht der Filmpalast am 10. März 2024 zu werden, wenn Markus Schimpp die Musik des Stummfilms „Grandmothers Boy“ live und parallel zu den Bildern auf der Leinwand spielen wird.

Architektonisches Juwel: Landhaus Ilse

Spätestens seit 2019 ist Burbach überregional auch für seine Baukultur bekannt. Im bundesweiten Bauhausjahr richteten sich die Blicke der Kultur- und Architektur Interessierten auf das Landhaus Ilse am Erzweg. Der architektonische Zwilling des UNESCO-Weltkulturerbes Haus Am Horn von Georg Muche verdient aber nicht nur aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem Original in Weimar besondere Aufmerksamkeit, sondern auch wegen seiner bewegten Geschichte. Im Rahmen des Tages des offenen Denkmals am 10. September 2023, der diesmal unter dem Motto „Talent Monument“ steht, werden Führungen durch das Gebäude angeboten, das demnächst denkmalgerecht saniert werden soll.

Wo ist das Programm erhältlich

Die Broschüre „Buntes Burbach“ liegt nun an vielen öffentlich zugänglichen Stellen im Gemeindegebiet aus, beispielsweise im Kulturbüro und in der Alten Vogtei. Darüber hinaus steht es auf der Gemeindehomepage derzeit unter „Aktuelles“ zum Download bereit. Das Heft zur Spielzeit 2023/24 wird mit dem Amtsblatt am Wochenende verteilt und lieget ebenfalls vielerorts aus.

Auch unter www.heimhof-theater.de ist das Programm aufgeführt.