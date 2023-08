Leistungs-Lehrgang auf den Freiplätzen der RTG Weidenau und SG Suderwich

(wS/rtg) Siegen 24.08.2023 | Am vergangenen Wochenende fand auf den Freiplätzen der RTG Weidenau ein intensiver Leistungs-Lehrgang statt, der den Fokus auf die Identifikation und Bewältigung individueller Schwächen legte. Die Veranstaltung zog Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Altersklassen an, darunter Spielerinnen des A- und B-Kaders, junge Erwachsene, Jugendliche sowie Schülerinnen und Schüler. Die SG Suderwich nahm ebenfalls am Lehrgang teil.

Die Leitung des Lehrgangs oblag Udo Heger, der sich das Ziel setzte, die Teilnehmenden dazu zu ermutigen, ihre technischen Schwächen offen anzusprechen. Im Verlauf des Wochenendes arbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Zweierteams zusammen, um gezielt an diesen individuellen Schwachstellen zu arbeiten. Parallel dazu wurden von den Trainierenden verschiedene Stationen angeboten, die sich mit Aspekten wie Kondition, Anspringen und Fangtraining beschäftigten.

Trotz der hohen Temperaturen suchten sich die Teilnehmenden Erfrischung und zeigten eine hohe Motivation, die Trainingseinheiten zu meistern. Die Gelegenheit, mit Sportlerinnen und Sportlern anderer Vereine zu trainieren, wurde als wertvoll empfunden, da dadurch ein Austausch von Tipps und Erfahrungen ermöglicht wurde.

Der Lehrgang wurde am Samstagabend und Sonntagmittag durch gemeinsame Grillaktivitäten der teilnehmenden Vereine abgerundet. Insbesondere zwischen den Schülerinnen, Schülern und Jugendspielerinnen, Jugendspielern entstanden rasch neue Freundschaften. Die Teilnehmenden zeigten sich erfreut über die entstandenen Kontakte und blicken bereits erwartungsvoll auf die bevorstehenden Deutschen Meisterschaften im kommenden September, bei denen sie sich erneut begegnen werden.