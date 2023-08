Männlicher Leichnam in Waldstück aufgefunden

(wS/ots) Bad Laasphe 09.08.2023 | Seit Montagvormittag (07.08.2023) ist ein 58-Jähriger aus Bad Laasphe vermisst worden. Die Polizei hatte mit starken Kräften und einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann gesucht.

Am Dienstagnachmittag erhielt die Polizei Kenntnis vom Fund einer männlichen, leblosen Person. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass es sich bei dem Leichnam um den vermissten Mann handelt. Er wurde in einem Waldstück in der Nähe seiner Wohnanschrift gefunden. Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.