Nach Unfallflucht: Polizei sucht verletzten Unfallverursacher

(wS/ots) Netphen 17.08.2023 | Am vergangenen Samstagabend (12.08.2023) hat sich an der Kreuzung Kölner Straße/Im Heiteren Tal in Netphen-Deuz ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 64-Jährige gegen 22 Uhr die Kölner Straße in Richtung Salchendorf. Aus der Straße „Im heiteren Tal“ kam ein noch unbekannter Radfahrer, der offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er prallte in die Fahrertür des PKW und verletzte sich dabei mutmaßlich am Kopf. Neben dem Radfahrer war auch noch ein ebenfalls Unbekannter mit silbernem E-Roller unterwegs. Beide Unbekannten flüchteten.

Der Radfahrer ist ca. 1,80m groß und trug zum Unfallzeitpunkt ein helles Sweatshirt mit Kapuze und eine lange, helle Hose.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die beiden Personen im Nachgang gesehen haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der 02732/909-0 entgegen.