(wS/drk) Siegen 22.08.2023 | „Notfälle im Kindesalter: Ursachen – Behandlung – Vermeidung“. So lautet der Titel eines kostenlosen Seminares, dass die DRK-Kinderklinik am 23. Oktober anbietet. Von 18 bis 19.30 Uhr referiert Dr. med. Rainer Blickheuser, Chefarzt der Kinderanästhesie und Kinderinsel, zum Thema.

Was ist ein Pseudokrupp? Was kann ich tun, wenn mein Kind einen Fremdkörper in die Lunge eingeatmet hat? Oder: Wie verhalte ich mich bei Vergiftungen? Diese und weitere Fragen beantwortet der Spezialist im Bistro Max der DRK-Kinderklinik in Siegen. Anmeldungen sind per E-Mail (marketing@drk-kinderklinik.de) oder per Telefon (0271-2345-556) möglich.

Chefarzt Dr. Rainer Blickheuser referiert in der DRK-Kinderklinik zum Thema „Notfälle im Kindesalter“.

Informationen der DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH:

Die DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH ist eine Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes.

„Wir wollen die Lebensqualität für Kinder und Jugendliche verbessern und sie mit ihren Familien in medizinischer, sozialer und persönlicher Hinsicht optimal versorgen.“

Wir sind eine hoch spezialisierte Fachklinik für Kinder- und Jugendmedizin, die jährlich etwa 5700 Patienten stationär und rund 63.000 Patienten ambulant versorgt.

158 Betten im stationären Bereich, davon 14 Plätze in der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Ärzte, Pflegekräfte, Psychologen und Therapeuten sorgen für ihre bestmögliche medizinische, pflegerische und therapeutische Versorgung.

Interdisziplinarität ist eine unserer Stärken. Denn unsere Kinderklinik ist mit ihrem umfangreichen Leistungsspektrum so breit aufgestellt, dass wir für nahezu jedes Krankheitsbild einen eigenen Spezialisten im Haus haben. Bei komplexen Erkrankungen können wir so jederzeit auch fachbereichsübergreifende Teams bilden, die unsere Patienten mit dem nötigen Know-how ganzheitlich betreuen. Für die optimale Versorgung einiger besonderer Krankheitsbilder, wie z.B. Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, gibt es an unserer Kinderklinik sogar ein fest eingerichtetes Kompetenzzentrum.

Zum multiprofessionellen Team der DRK-Kinderklinik Siegen gehören Kinder- und Jugendärzte verschiedener Fachrichtungen, Kinderchirurgen und -anästhesisten, Kinder- und Jugendpsychiater, das Pflegepersonal, ein breites Spektrum an Therapeuten unterschiedlicher Fachrichtungen, Mitarbeiter des sozialen Dienstes, Seelsorger, Lehrer und Erzieher.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier