Prof. Reese wird neue Rektorin der Universität Siegen

(wS/uni) Siegen 08.08.2023 | Die Hochschulwahlversammlung hat sich am 8. August 2023 für Prof. Dr. Stefanie Reese als neue Rektorin der Universität Siegen entschieden.

Die neue Rektorin der Universität Siegen heißt Prof. Dr. Stefanie Reese. Die Hochschulwahlversammlung wählte die Mechanik-Professorin am 8. August 2023 und entschied damit das Verfahren zur Besetzung der Rektorenstelle. Reese wird Nachfolgerin von Prof. Dr. Holger Burckhart, der nach drei erfolgreichen Amtszeiten keine Wiederwahl angestrebt hatte. Am 30. September 2023 endet die Amtszeit von Prof. Burckhart nach dann 14 Jahren an der Spitze der Universität. Die Hochschulwahlversammlung hat nun entschieden, dass Prof. Stefanie Reese in den nächsten sechs Jahren als neue Rektorin die Geschicke der Universität leiten soll.

„Ich freue mich unglaublich über die Wahl als Rektorin und auf die Arbeit – eine tolle Uni, eine tolle Stadt, eine tolle Region. Die kommenden Jahre möchte ich mit Verlässlichkeit, Wertschätzung und Offenheit gestalten und Menschen für Siegen und die Universität begeistern. Ideen und Strategien in positive Veränderungen umsetzen, macht mir große Freude“, sagte Prof. Dr. Stefanie Reese.

„Mit Frau Prof. Stefanie Reese gewinnen wir eine exzellente Forscherin mit hervorragenden Qualitäten für die Leitung der Universität Siegen. Sie wird neue Impulse setzen und mit einem klugen Konzept die überaus erfolgreiche Entwicklung der Universität unter Prof. Holger Burckhart fortsetzen“, erklärte Arndt G. Kirchhoff, der Vorsitzende des Hochschulrats der Universität Siegen.

„Frau Prof. Reese hat uns mit ihrem Konzept und dem Fokus auf die innere Entwicklung der Universität überzeugt. Wir sind sicher, dass Frau Reese die Universität mit ihrem Engagement, ihrer Authentizität und ihrer Expertise weiterbringen wird“, sagte Prof. Dr. Bernd Engel, Sprecher des Senats der Universität.

„Wir hatten hervorragende Bewerberinnen und Bewerber. In der Findungskommission haben wir uns schließlich einstimmig für Prof. Reese entschieden. Wir freuen uns, dass sie alle Beteiligten begeistert und die Wahl so eindeutig für sich entschieden hat“, sagte Prof. Dr. Jutta Wiesemann, Sprecherin der Findungskommission.

Die Hochschulwahlversammlung, die sich jeweils zur Hälfte aus den Mitgliedern des Senats und des Hochschulrats zusammensetzt, wählte Prof. Reese mit überwältigender Mehrheit im 1. Wahlgang. Nach der erfolgreichen Wahl muss Prof. Reese noch vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) ernannt werden. Das Verfahren zur Besetzung der Rektorenstelle war von einer Findungskommission vorbereitet worden. Sie hatte der Hochschulwahlversammlung einen Wahlvorschlag gemäß Hochschulgesetz und Grundordnung vorgelegt und Prof. Reese einstimmig auf einer Einerliste zur Wahl vorgeschlagen.

Zur Person

Prof. Dr. Stefanie Reese (58) studierte von 1984 bis 1990 Bauingenieurwesen an der Leibniz Universität Hannover und promovierte 1994 an der TU Darmstadt. Nach ihrer Tätigkeit als Hochschulassistentin an der TU Darmstadt und Oberingenieurin an der Leibniz Universität Hannover, unterbrochen durch Forschungsaufenthalte an der University of California (Berkeley, CA, USA) und an der University of Cape Town (Kapstadt, Südafrika), folgte 2000 die Habilitation im Fach Mechanik. Im gleichen Jahr wurde sie als erste Frau in Deutschland auf eine Professur für Mechanik an der Ruhr-Universität Bochum berufen. 2005 wechselte Frau Prof. Reese an die TU Braunschweig. Seit 2009 hat sie die Professur für Angewandte Mechanik an der RWTH Aachen inne. Zwei weitere Rufe ins Ausland, unter anderem an die ETH Zürich, lehnte sie ab.

Bisher erfolgte Schritte im Verfahren

Die Wahl ist durch eine Findungskommission vorbereitet worden, die aus je drei Mitgliedern des Senats und drei Mitgliedern des Hochschulrats besteht. Zudem ist Dr. Elisabeth Heinrich als Gleichstellungsbeauftragte der Universität beratendes Mitglied der Findungskommission. Sprecherin der Findungskommission ist Prof. Dr. Jutta Wiesemann.

Die Findungskommission hatte eine Stellenausschreibung erarbeitet, die von der Hochschulwahlversammlung verabschiedet und anschließend veröffentlicht wurde. Die Bewerbungsfrist endete am 15. Mai 2023. Die Findungskommission sichtete 19 eingegangene Bewerbungen, führte Gespräche mit sieben Kandidatinnen und Kandidaten und legte der Hochschulwahlversammlung am 10. Juli 2023 einen Wahlvorschlag vor.

Vorangegangen war die ergebnislose Wahl am 24. Januar 2023, als keiner der vorgeschlagenen Bewerber*innen eine Mehrheit fand. Das Verfahren zur Nachbesetzung der Rektorenstelle und der Wahl eines neuen Rektors oder einer neuen Rektorin war in der Folge neu gestartet worden.

Die neue Rektorin Prof. Dr. Stefanie Reese mit (von links) Prof. Dr. Bernd Engel, Prof. Dr. Jutta Wiesemann, Prof. Dr. Peter Krebs und Arndt G. Kirchhoff.

